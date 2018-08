Natxo: "Veo al equipo con una identidad, que es el primer paso"

El entrenador del RC Deportivo, Natxo González, ha asegurado este jueves que, a una semana del debut en LaLiga 1/2/3 ante el Albacete, percibe ya en el equipo "una identidad" que, en su opinión, es el "primer paso" para ver en acción lo que pretende, si bien advirtió de que en el césped le está faltando "continuidad".

"Estoy satisfecho, veo al equipo con una identidad, que es el primer paso, con una idea y, a partir de ahí, es intermitente, a ráfagas, con falta de continuidad, pero dentro un poco de la lógica porque es un equipo muy nuevo. Ahora mismo estoy satisfecho con la actitud, las ganas de hacer cosas y eso ya es una base importante", comentó.

En una conferencia de prensa, se mostró "muy contento con la plantilla" que tiene a su disposición, por "el trabajo del día a día" y las "incorporaciones".

"Confío en el trabajo de la dirección deportiva porque vamos todos en el mismo barco y duermo muy tranquilo. Estoy muy satisfecho con el equipo y la actitud. Creo que estamos en el buen camino para ser un buen equipo", arguyó.

El técnico reconoció que no ha descartado que los jugadores del filial del Deportivo Diego Caballo y Uxío puedan dar el salto al primer equipo.

Respecto al Málaga, señaló que "está teniendo más problemas para las salidas y entradas" y eso puede generar "más inestabilidad"

"Si juegan un minuto en el primer equipo después no pueden jugar en el filial, entonces hay que ser cautos y hay que analizarlo bien. Ellos marcarán su rendimiento si están preparados para dar el salto al primer equipo, porque cuando lo den, ya no hay marcha atrás", declaró.

De Caballo, exjugador del Real Madrid, valoró su capacidad para "jugar en diferentes posiciones" ya que puede hacerlo como lateral o con extremo.

"Es un jugador que te da muchas posibilidades y eso es algo que a un entrenador le encanta. En ese sentido creo que tiene algo más de ventaja", admitió.

El técnico sigue pendiente de las salidas del centrocampista brasileño Guilherme dos Santos y del portero Przemyslaw Tyton.

"Se va acercando el día final del mercado y obviamente el jugador si quiere salir se puede poner más nervioso. Son dos jugadores con posibilidad de salir y ojalá no se alargue más en el tiempo, pero no me genera problemas en el día a día", explicó.

Otro asunto que está por concretar es la designación de los capitanes del equipo, que serán cuatro, unos seleccionados por él y otros, por la plantilla, según indicó.

En su comparecencia también analizó a los equipos que acompañaron al Deportivo a Segunda División la temporada pasada, Las Palmas y Málaga.

Del conjunto canario dijo que "está firmando jugadores con mucho nombre y es un aspirante claro entre los mejores".

Respecto al Málaga, señaló que "está teniendo más problemas para las salidas y entradas" y eso puede generar "más inestabilidad, pero es otro aspirante más para estar entre los mejores".