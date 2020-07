"He decidido realizar el test oportuno para demostrar que los hechos de los que se me acusa son totalmente falsos". De esta manera quiso defenderse Nano Mesa, jugador del Cádiz CF, ante la polémica que se generó este lunes por la celebración del ascenso de su equipo a Primera División.

En las imágenes publicadas, que se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, el tinerfeño se mostró excesivamente emocionado, lo que dio lugar a todo tipo de oscuras teorías relacionadas con el consumo de drogas.

Por ello, Mesa tomó la decisión de someterse voluntariamente a un test de cocaína, que ha dado negativo, demostrando con esta prueba que sus palabras –"soy un puto animal, hermano"– y sus gestos nada tenían que ver con el consumo de esta droga. "Las imágenes publicadas non son más que el resultado de la euforia propia de un acontecimiento de esta magnitud –el ascenso del club cadista–, la alegría que supone conseguir un objetivo por el que hemos trabajado mucho. Hemos vuelto a Primera División de años muy difíciles para este club y estamos viviendo un momento único e histórico", escribió el futbolista en un texto acompañado de la imagen del citado test con resultado negativo.

"Me duele en el alma que algunas personas aprovechen un momento tan bonito para este ciudad, con el fin de acusarme de hechos que no existen y que van en contra de mis valores como deportista y como persona", continúa el escrito de Mesa, quien concluye su comunicado con una petición de "respeto" y de no "empañar" la alegría del ascenso con estas "con calumnias sin fundamento".