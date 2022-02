Nadie sale del armario en el fútbol

Los años 90 empezaron con la convicción de que Europa iniciaba una nueva era. Acababa de caer el muro de Berlín y los países del este encaminaban su transición. Todavía no había estallado la Guerra del Golfo –lo haría en agosto– y en esos primeros pasos de 1990 se respiraban libertad y esperanza. Seguramente ese espíritu también pesó en la decisión de Justin Fashanu, futbolista del Nottingham Forest, quien harto de los rumores sobre su homosexualidad dio un paso al frente y la confirmó en una entrevista al diario británico The Sun.

Pocos meses fueron suficientes para que el deportista comprendiese que había cometido una terrible equivocación. Su valiente confesión –la primera de un futbolista de élite– no generó ninguna corriente de simpatía hacia él. Todo lo contrario. Sufrió el rechazo de sus compañeros y del público, su carrera se desvaneció y cayó en una grave depresión que en 1998 lo condujo al suicidio. En homenaje a Fashanu, el 19 de febrero, la fecha de su nacimiento, se ha instituido como el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol.

Han pasado más de tres décadas desde el paso adelante de Justin Fashanu y muchas cosas han cambiado: desde la aprobación en 1999 de un tratado de la UE que obliga a los países miembros a legislar en contra de la discriminación a causa de la orientación sexual a la legalización del matrimonio homosexual en numerosos estados, como España, que fue el tercero en aprobarlo en el 2005. Pero ese "muchas" no es aplicable al fútbol. Son muy pocos los jugadores profesionales que han reconocido esa condición sexual, ninguno en España. Y por una mera cuestión de porcentaje tienen que estar ahí. Carlos Pita e Iriome González, centrocampista y extremo derecho del CD Lugo, respectivamante, creen que ese momento aún se demorará en llegar. Mientras Iriome valora que es una decisión personal ante la que solo cabe manifestar respeto, Pita se moja más: "Tardaremos en verlo. Mi percepción es que pasará antes en otras ligas, ya tenemos por ahí algún ejemplo, pero no es algo que aquí esté cerca".

Ambos hablan en nombre del club y de sus compañeros al manifestar su rechazo a las manifestaciones homófobas en los estadios –igual que a las racistas–, que incluso serían partidarios de castigar siguiendo el ejemplo del árbitro Clement Turpin, que en agosto de 2019 no dudó en suspender el Niza-Olympique por cánticos y la exhibición de una pancarta contra los gays. "No veríamos mal que se hiciera", concuerdan.

En España también han sido muchos los jugadores víctimas de insultos por su presunta orientación sexual. Pita menciona a "Cristiano Ronaldo, Michel o Guti, que para mí es el ejemplo más claro. Pero es cierto que en el fútbol siempre hay improperios para tratar de descentrar al rival".

Los insultos o los comentarios despectivos, que pueden ser aún más dolorosos, no siempre vienen de fuera. También de dentro. El reconocido entrenador Fabio Capello hacía en 2015 la declaración más visceral de su larga carrera: "El fútbol no es lugar para mariquitas". Antes, en 2012, otra figura, Ivan Rakitic, aseguraba sin medias tintas: "No quiero gays en el vestuario ni en mi vida". Iriome valora que "Capello es un grande y todo lo que dice tiene repercusión, por eso esas palabras fueron muy desacertadas. En cualquier caso, es solo su opinión y quiero pensar que, igual que no la comparto yo, tampoco lo hace la inmensa mayoría de quienes están en el mundillo del fútbol".

Ni Carlos Pita ni Iriome González han sido testigos, en su larga trayectoria profesional, de ningún tipo de acoso o burlas en los vestuarios por este motivo, aunque ambos coinciden en que "nunca jugamos con nadie que hubiese manifestado ser homosexual".

Falta mucho camino por andar, como reconoce Pita en una última reflexión: "En otros deportes ser homosexual está más normalizado, pero en el fútbol hay contacto, está muy pegado a los estereotipos de masculinidad... y todo lo que se salga de ahí está mal visto. Hay que avanzar, eso está claro, pero este es un mundo tan amplio, que abarca a tanta gente, que es difícil hacerlo".