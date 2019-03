Nadal se retira de la Indian Wells y Federer pasa directamente a la final

El tenista español Rafa Nadal ha causado baja en el torneo de Indian Wells por molestias en la rodilla derecha y este sábado no jugará contra el suizo Roger Federer en las semifinales.

"Rafael Nadal se ha retirado del torneo debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseamos a Rafa una pronta recuperación. Roger Federer avanza a la final a pie", informan los organizadores.

"Hoy he calentado y he sentido que la rodilla no estaba bien para jugar al nivel que necesitaba para competir en semifinales", explicó Nadal a los organizadores del Masters 1.000 californiano.

Nadal notó dichas molestias el viernes durante su partido de cuartos de final contra el ruso Karen Khachanov, al que, pese a todo, derrotó por 7-6 (2) y 7-6 (2) en dos horas y 18 minutos. El mallorquín recibió asistencia médica durante el partido.

Tras clasificarse para las semifinales, contra Federer, Nadal mostró su esperanza en poder disputar el partido. "Espero", contestó escuetamente a la pregunta de si podría jugar contra el suizo.

"Es difícil para mí contestar, porque cualquier cosa que diga se puede tomar de forma negativa. Nadie puede garantizar nada de lo que vaya a ocurrir el día siguiente porque, en este mundo, cualquier cosa es posible", indicó Nadal, que finalmente ha optado por retirarse.

Rafa Nadal no juega ante Federer desde hace año y medio. Será el duelo número 39 entre ambas estrellas.