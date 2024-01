Rafa Nadal comunicó en la mañana de este domingo que no participará en el próximo Open de Australia, que arrancará el próximo 14 de enero. El tenista balear publicó un texto en redes sociales en el que desvela que sufre "microdesgarros" en un músculo y que se quedará en España para recibir el oportuno tratamiento.

Tras completar su participación en el torneo de Brisbane, donde volvió a competir después de casi un año de ausencia del circuito por lesión, Nadal explicó que sintió "una pequeña sensación, no buena, en un lugar similar" al que se operó.

"Yo no he estado tan bien como en los otros dos partidos, no tuve la capacidad con la bola como otras veces, pero aún así estaba en una buena posición para ganar el partido", lamentó Rafael Nadal después de su derrota ante Jordan Thompson. "Todo esto es parte del proceso por el que estoy pasando", añadió.

"Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Cuando llegué a Melbourne me sometí a una resonancia magnética y tengo microdesgarros en un músculo, aunque no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia.

Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de rigor en partidos de cinco sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar.

We will miss you in Melbourne, Rafa. Sending all our love and best wishes for a speedy recovery. See you on the court soon 💙 pic.twitter.com/7iGJnWglpN

He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses.

Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada.

Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto!".

