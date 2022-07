Musa falla dos tiros libres con el partido empatado... y lo gana con un triple bestial

Dzanan Musa fue el protagonista este lunes en el final del partido que enfrentaba a su selección, Bosnia, con Bulgaria. Un triple estratosférico del exjugador del Río Breogán dio a su selección el pase a la siguiente ronda de clasificación para el Mundial de baloncesto.

Lo sorprendente es que, justo antes de su canasta ganadora, Musa había fallado dos tiros libres con el partido empatado a 73.

El alero, que dejó tan grato recuerdo en Lugo, jugará casi con total seguridad en el Real Madrid la próxima temporada.

🇧🇦 With one second left on the clock, Dzanan Musa didn't fancy going to overtime and ended this one for BIH with a CLUTCH three 🥶



