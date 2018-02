Muntari se queda en el Dépor

El internacional ghanés Sulley Muntari ocupará la plaza que tenía libre el Deportivo para jugadores desempleados después de haber estado las dos últimas semanas a prueba en el conjunto gallego.



El Deportivo ha confirmado que el jugador que empezó a trabajar con el equipo el 9 de febrero, se ha convertido "en nuevo" futbolista de la plantilla blanquiazul "hasta la conclusión de la presente temporada".



El conjunto coruñés ha evaluado en los últimos quince días su incorporación definitiva a la plantilla deportivista, que iba a depender de su estado de forma, ya que no ha tenido minutos desde abril del año pasado, cuando abandonó el partido del que entonces era su equipo, el Pescara, por los insultos racistas que había recibido del público.



Posteriormente se desvinculó del cuadro italiano, con el que descendió a la Serie B tras haber participado en nueve partidos.



El Deportivo, que rescindió el contrato de Bruno Gama en las últimas horas del mercado invernal para dejar una ficha libre, buscaba entre los jugadores en paro el centrocampista defensivo que no fue capaz de incorporar en enero, y Muntari, que no cumple específicamente ese perfil, llegó al club de la mano del técnico, Clarence Seedorf.



El futbolista desarrolló casi toda su carrera en Italia con equipos como el Udinese, el Inter de Milán, el Milan y el Pescara, pero también defendió las camisetas del Portsmouth y el Sunderland en Inglaterra, así como la del Ittihad de Arabia Saudí.



En el Milan llegó a compartir vestuario con el actual entrenador del Deportivo, Clarence Seedorf, en la temporada 2011-12, y también en 2014 cuando el holandés dirigió al club lombardo.



Cuenta con 270 partidos en su currículo en la Serie A de Italia, en la que ganó dos veces el título de Liga como futbolista del Inter de Milán, 38 en la Premier League inglesa y 33 en la Liga de Campeones, que conquistó también con los 'nerazurri'.



Además, disputó 84 partidos con la selección absoluta de Ghana, a la que no ha vuelto tras el Mundial de 2014, en el que fue expulsado de la concentración junto a Kevin-Prince Boateng por actos de indisciplina.