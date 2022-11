El Mundial alza su telón sin escapar a la polémica

Que empiece a hablar el fútbol. El banderazo de salida del Mundial de 2022, tras el preámbulo marcado por la mayor polémica de la historia de este campeonato, se dará este domingo (17.00 horas, La1) entre los que son, en teoría, las dos selecciones más débiles del grupo A, la anfitriona, Catar, y una Ecuador que regresa tras una edición de ausencia.

El balón tomará la palabra en el momento en el que el colegiado italiano Daniele Orsato dé la orden de salida en el estadio Al Bayt y las 60.000 gargantas comiencen a alentar a los futbolistas, un grito con el que se espera acallar las críticas que hasta ahora rodean al Mundial.

Catar entero sueña con ello, con que el juego cobre protagonismo y queden atrás las denuncias, las sospechas, los entresijos de un país que, sin tradición de fútbol, obtuvo la organización de un Mundial y, con ello, toneladas de críticas.

Su equipo, el tercero de peor ránking que comparece en este Mundial, 50 de la Fifa, solo mejor que Arabia Saudí (51) y Ghana (61), afronta su primera participación, que se abre ante una selección con ilusión recobrada, la gran sorpresa de la clasificación sudamericana.

Será, además, una confrontación de estilos, el bloque sólido de Ecuador, el fútbol ofensivo que propugna Catar.

El duelo aparece, sobre el papel, como el que mide a las dos teóricas cenicientas del grupo, en el que también figuran Países Bajos y Senegal, pero también dos combinados que, por razones diferentes, cubrirán con ilusión sus lagunas futbolísticas.

Infantino critica la "doble moral" de Occidente

En la cuenta atrás de la inauguración, la polémica continúa. Gianni Infantino, presidente de la Fifa, resaltó, un día antes del inicio del Mundial 2022, los avances experimentados en los últimos años en Catar en cuestiones de derechos humanos y sociales y denunció la que considera doble moral existente en el mundo occidental.

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", comenzó el máximo mandatario del fútbol mundial una extensa disertación ante los medios durante una hora en la que defendió la gestión efectuada y los avances alcanzados.

"Hay unos estadios increíbles creados para el Mundial", comentó Infantino, quien valoró el hecho también de que es una competición "muy compacta, en la que las selecciones no tienen que viajar, solo trasladarse en autobús a los estadios".

Benzema deja el Mundial sin su Balón de Oro

"Mi ambición es ahora ganar el Mundial con Francia", aseguró Karim Benzema nada más ganar el Balón de Oro en octubre pasado. Pero del delantero francés del Real Madrid no podrá cumplir en Catar el sueño de llevar a su palmarés el trofeo que le falta a causa de una lesión que le obliga a perderse la competición.

El jugador arrastraba molestias que le habían dejado casi fuera de juego durante el último mes y que le habían apartado de los entrenamientos colectivos desde que Francia se concentró el pasado lunes.

Este sábado regresó a las sesiones con sus compañeros e incluso el seleccionador, Didier Deschamps, le había colocado con los titulares en los ejercicios preparatorios. Pero Benzema, reputado por cuidar su cuerpo como el oro, sintió un dolor agudo en la pierna izquierda, a la altura del femoral. Nada que ver con las molestias que había tenido hasta entonces, lo que hizo saltar las alarmas en la concentración.

El jugador se retiró renqueante y fue enseguida trasladado a una prestigiosa clínica de Doha donde fue sometido a una resonancia magnética que confirmó las sospechas: "lesión del femoral que precisa una convalecencia de tres semanas", según reza el comunicado oficial de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Benzema abandonará Catar con un dolor inmenso, porque era su segunda oportunidad de brillar en un Mundial, tras haberse perdido el de Rusia, donde fue apartado del equipo por las acusaciones de complicidad en chantaje.