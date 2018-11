Muere el excompañero de Contador Jonathan Cantwell

El exciclista profesional australiano Jonathan Cantwell, retirado en 2014 y que fue compañero del español Alberto Contador en el Saxo Bank, falleció a los 36 años debido a causas aún no esclarecidas.



Cantwell, esprinter nacido en Brisbane, fichó en 2012 por el Saxo Bank. Ese año logró la primera victoria del equipo en la temporada durante el Tour de Taiwán y en el que coincidió con Alberto Contador y el polaco Rafal Majka. En 2014 firmó por el Drapac, su último equipo de categoría continental.



Después de abandonar el ciclismo, Cantwell se pasó al triatlón y representó a Australia en el Mundial de grupos de edad. En 2017 reveló que se había sometido con éxito a cirugía y quimioterapia tras ser diagnosticado con un cáncer de testículo.



También trabajó como director ejecutivo de una marca de bicicletas después de dejar el ciclismo profesional.



Cantwell comenzó su carrera con el equipo continental estadounidense Jittery Joe's. En 2008 pasó a competir con el equipo australiano, de la misma categoría, donde permaneció las siguientes tres temporadas y compitió en los circuitos de Australia y Estados Unidos.



Los organizadores del Tour Down Under, carrera australiana del calendario World Tour, expresaron las condolencias por la muerte de Cantwell.