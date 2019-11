Muere el portero del Baíña FS de Baiona durante un partido

El portero del Baíña FS de Baiona, Marcos V.S., falleció en la mañana de este domingo cuando disputaba con su equipo un encuentro contra el Gándara Guillarei de Tui.

El suceso causó una gran consternación entre los asistentes al encuentro. La Real Federación de Fútbol Galego transmitió su pésame a allegados al jugador.

Consternación na #RFGF e no fútbol sala galego polo tráxico falecemento do xogador do Baiña FS Marcos V.G. durante o partido do seu equipo e o Gándara Guillarei. A #RFGF, co presidente Rafael Louzán á cabeza, traslada o seu pésame á familia e amigos, así como ó @Baifutsal.

