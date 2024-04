Muere Maite Méndez, entrenadora del Arxil, a los 61 años

El deporte pontevedrés está de luto por el fallecimiento de Maite Méndez, entrenadora del CB Arxil. Todo un mito del baloncesto femenino gallego. Un referente después de toda una vida dedicada al deporte de la canasta de la que fue una de sus principales promotores en la Boa Vila y la comarca.

Llevaba desde 1984 dirigiendo al primer equipo de un club verde que había fundado después de ser jugadora. El baloncesto femenino en Pontevedra es imposible de entender sin su extraordinario trabajo.

A mediados de los años ochenta y para cubrir un vacío existente Maite con el respaldo de otras antiguas jugadoras fundó el CB Arxil que tras unos comienzos muy complicados acabó consolidándose como un referente del deporte pontevedrés. Gracias a su labor la entidad se hizo un hueco entre las mejores canteras de Galicia.

El crecimiento del baloncesto femenino en la comarca va vinculado a su trayectoria. Desde mediados de los años noventa dirigió el primer equipo verde que el jueves comienza una nueva fase de ascenso, este caso a la segunda categoría del baloncesto femenino español.

Fuentes cercanas al club aseguraron a este periódico que el equipo viajará a Zaragoza porque “es el legado del Maite. Ella quería que el equipo fuese” y pese a su enfermedad en los últimos meses “estuvo en primer línea trabajando para conseguir la clasificación. Es el mejor homenaje que podemos hacerle”, reconocieron dirigentes de la entidad.

Maite ha sido uno de los grandes referentes del deporte femenino y su trabajo sirvió para que en enero de 2023 fuera reconocida como el premio Ciudad de Pontevedra.

Triste noticia tras o pasamento de Maite Méndez, adestradora do CB Arxil. Dende o Club Cisne enviamos o noso máis sentido pésame ao clube, a familiares e amigos. 🕊️ D.E.P. pic.twitter.com/L2njfzMW0Z

Lamento profundamente o pasamento de Maite Méndez, un referente para o deporte pontevedrés e para todas as rapazas que soñan con ser deportistas. Un exemplo para todos e todas que nos deixou demasiado cedo. Todo o meu agarimo ao @ArxilCb e á súa familia. pic.twitter.com/QGP7EQ3WkC

🖤 O baloncesto galego está de loito



🖤 Esta mañá faleceu Maite Mendez, a adestradora do Arxil @ArxilCb de Pontevedra, líder desta institución



🖤 Foi a alma do equipo a carón do seu home, Lino Vázquez, e Milagros Sanmartín



🖤O Arxil naceu con eles hai corenta anos



🖤 DEP 🖤 pic.twitter.com/ipQjmnA4zp