Muere el gamer Yoppa por complicaciones derivadas del covid-19

El gamer serbio Pavle Kostic, más conocido en el mundo de los eSports como Yoppa, ha fallecido a los 23 años por complicaciones derivadas del coronavirus.

Yoppa, que jugó en equipos como el español MAD Lions, Schalke 04 Evolution y Vitality.Bee, empezó a dedicarse profesionalmente en 2016 al League of Legends, donde estaba considerado una de las grandes promesas. De hecho, el toplaner se convirtió en el primer jugador serbio que logró llegar al nivel Challenger en los servidores de Europa del Este.

No me lo puedo creer. Estoy en chock...



Descansa en paz compañero... Yoppa es uno de los jugadores con los que mejores momentos he compartido. A parte de lo bueno que era siempre tenía una sonrisa y estaba dispuesto a ayudar.



Que injusta es la vida. pic.twitter.com/SzoAvRBNHN