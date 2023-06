Muere el ciclista Gino Mäder tras la caída que sufrió en la Vuelta a Suiza

Gino Mäder, ciclista suizo del equipo Bahrain-Victorious, falleció este viernes como consecuencia de la grave caída que sufrió en el kilómetro 197 de la quinta etapa de la Vuelta a Suiza.

El ciclista de 26 años se precipitó por un barranco, quedó inconsciente y tuvo ser reanimado en el lugar, tras lo que fue trasladado en helicóptero al hospital de Chur. En ese incidente también se vio implicado el estadounidense Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers).

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



