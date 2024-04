Muere a los 86 años Dona Lita, madre de Romario

Manuela Ladislau Faria, la madre del exfutbolista y senador brasileño Romário de Souza y figura clave durante la carrera deportiva del exdelantero, murió a los 86 años de edad, informó este jueves su hijo.

"Con infinita tristeza y ya con una inmensa añoranza, me despido físicamente de mi gran amor, mi reina, mujer que me dio la vida y me guió por el camino de la honestidad", escribió en sus redes sociales el campeón con la selección brasileña en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Romário, que no dio detalles sobre las causas del fallecimiento, dijo que siente un dolor "inexplicable" por el adiós de su madre, a la que todo el mundo conocía como Dona Lita.

Ella protagonizó un episodio curioso durante el Mundial de 1994 al romper una botella cada vez que Romário marcaba un gol con la Canarinha, que terminó por conquistar la cuarta estrella para Brasil.

Romário fue elegido el mejor jugador de aquel campeonato, en el que anotó cinco goles, compartiendo delantera con Bebeto.

"Hoy perdí a mi madre, pero también perdí a mi mejor amiga, a mi hincha más motivada y a mi profesora de vida", describió el exdelantero del PSV, Barcelona y Valencia, de 58 años.

"Mamá, vivirás siempre en nuestros corazones. ¡¡¡Gracias por todo!!! Descansa en paz al lado del Señor y abraza a mi padre por nosotros. ¡Te quiero para siempre!", añadió.

Después de colgar las botas, Romário inició su carrera política en 2010 y ese mismo año fue elegido diputado federal por el estado de Río de Janeiro.

En 2014, fue elegido senador por ese mismo estado y, en 2022, revalidó el escaño para un nuevo mandato de ocho años en la Cámara Alta.

Como parlamentario ha destacado como defensor de la causa de los niños con discapacidades y por sus aportes a la legislación deportiva, así como por sus duros ataques a entidades y dirigentes futbolísticos.

Actualmente compagina sus labores como senador con las de presidente del club América de Río de Janeiro.