Muere a los 53 años Alejandro Gómez, el mejor fondista gallego de todos los tiempos

El mundo del atletismo llora la muerte Alejandro Gómez (Vigo, 1967), al que hace meses se le había detectado un tumor cerebral incurable.

El mejor fondista gallego de todos los tiempos pasó sus últimos días en su casa de Zamáns, junto a su familia, que fue quien confirmó su muerte este domingo: "Ha fallecido rodeado de sus seres queridos. Nuestro más sincero agradecimiento por el respeto, cariño y consideración que le habéis mostrado".

Loito no deporte. Trasladamos as nosas condolencias polo falecemento de Alejandro Gómez, referente do atletismo e do deporte pontevedrés e galego. Todo o noso agarimo á súa familias e amizades