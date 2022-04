Mino Raiola desmiente su muerte por segunda vez en cuatro meses

El italiano Mino Raiola, representante deportivo del sueco Zlatan Ibrahimovic, el noruego Erling Haaland o el francés Paul Pogba, entre otros, se encuentra ingresado en un hospital de Milán (norte de Italia) en estado delicado, informaron hoy allegados suyos, desmintiendo él mismo en sus redes sociales un presunto fallecimiento.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.