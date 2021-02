Miñambres niega que Costas y Jorge Sáenz estén apartados por decisión de la directiva

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, negó este miércoles que los defensas David Costas y Jorge Sáenz estén realizando un trabajo individual por una orden de los dirigentes del club, como sucediera temporadas atrás con jugadores como Jonny, Sergi Gómez o Jozabed Sánchez, entro otros.

"Es un tema totalmente deportivo. Los entrenamientos los programa el cuerpo técnico, nosotros no programamos los entrenamientos", comentó Miñambres, para quien la decisión de que ambos vuelvan a entrenar al grupo es del técnico argentino Eduardo Coudet porque fue él quien le comunicó que no cuenta con ellos "antes de empezar el mercado de fichajes".

"A mí me da igual que cuente con uno o con otro, es un tema suyo", reiteró el director deportivo del Celta, que no comparte la denuncia de la Asociación de Futbolistas Españoles (Afe) de que el club vigués está vulnerando los derechos de los futbolistas.

“No sé lo que tiene que hacer la Afe, si nos denuncia, si nos llama la atención... Me imagino que los servicios jurídicos del club tomarán una decisión. Ellos pueden tener una visión y tratan de defender a sus afiliados si piensan que hay algo incorrecto. Puede ser que para ellos se esté incumpiendo y para el club, no”, matizó.

Miñambres eludió responder si la decisión está avalada por él: “Yo lo que sé es que no me hubiera pasado esto en mi época de jugador. Cada uno tiene una idea de afrontar su carrera o cómo llevar su vida. Yo me hubiese ido a jugar a otro sitio. A mí lo que me hacía feliz era jugar, entrenar no te hace feliz. Tú lo que quieres es jugar el domingo”.

En este sentido, reveló que tanto David Costas como Jorge Sáenz han tenido “propuestas” para salir en este mercado invernal pero ambos han preferido continuar en Vigo, pese a que Coudet no cuenta con ellos.