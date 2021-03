Miguel García: "Hay un cante de cuidado, quedamos como el culo, como trampas"

La televisión autonómica de Castilla y León filtró este viernes un audio en redes sociales en el que se escucha al seleccionador español de piragüismo, Miguel García, asegurar que "hay un cante de cuidado y es lo que hay que solucionar", y "quedamos como el culo, como trampas", en relación, presuntamente, con la diferencia en las marcas entre las embarcaciones que desató la polémica esta semana y que salpicó directamente al lucense Cristian Toro, de baja médica desde entonces.

En el audio, se escucha a un nervioso García que, asegura, está "gestionando todo para que no explote" y, en conversación con una persona cuyo nombre no ha trascendido, añade: "tenemos que buscar una solución entre todos. También te digo que tienes que ser tú (...) Yo quiero tener la conciencia tranquila. Se nos fue de las manos, a los que piensan que controlan, se les fue la pinza (...). Yo no quiero pasar por vuestra porquería. No hay justificación, no puedo aguantar así".

El audio salió a la luz horas después de que la Federación anunciara la convocatoria, este domingo, de un selectivo de k- 1 200 metros dirigido a los seis palistas que optan a las cuatro plazas del k-4 500 que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Todo queda en el aire tras la publicación de este audio y la acusación de Garrote, el otro afectado, de manipular los tiempos.