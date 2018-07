Míchel Salgado: "Luis Enrique ha demostrado en el Barcelona de lo que es capaz"

Míchel Salgado, exinternacional español, comentó en Moscú que Luis Enrique Martínez, nombrado este lunes nuevo técnico de la selección nacional, "ha demostrado en el barcelona en su primer año de lo que es capaz".

El exlateral gallego, que participó en un acto de la Fifa en reconocimiento a los voluntarios que están participando en el Mundial, comentó en el Parque de Fútbol de la Plaza Roja a los periodistas que ganar un triplete en el conjunto azulgrana "no es fácil para nadie".

"Creo además que era una opción clara porque estaba sin equipo, con lo cual es una solución muy buena, y sin tener que romper otro contrato o tener que hablar con nadie", dijo.

Míchel Salgado consideró que "es un momento clave además para que venga un seleccionador que tenga tiempo para trabajar, para intentar, no cambiar las cosas, simplemente, conocer los errores que se han hecho en este Mundial, si se han hecho, porque no es el momento de culpar a nadie, y buscar soluciones".

"Hay primero que optimizar nuestro fútbol, nuestro sistema. No tenemos que cambiar nada, sino encontrar la manera de tener soluciones alternativas. Tenemos que seguir así, pero también saber cómo romper los sistemas defensivos que cada vez aprenden a cómo pararnos a nosotros", recalcó.

Afirmó que no puede entrar en lo ocurrido antes del Mundial con la destitución de Julen Lopetegui y la aceptación de Fernando Hierro de hacerse cargo del equipo dos días previos al inicio.

Es un tema personal, la verdad que no puedo entrar en eso porque no estoy dentro para saber lo que realmente ha pasado. No se por qqué ha tomado la decisión Julen. Al final la decisión del presidente de la Federación también es complicada a dos días del Mundial. Fernando Hierro le echó un par de bemoles para estar ahí. Los jugadores siempre también salen afectados, quieras o no, a pesar de que con Hierro han estado más que cómodos", indicó.

"Ha sido un Mundial difícil para nosotros, complicado para los chicos, pero no dudo de la calidad de esta selección, de la calidad de sus jugadores y de los que vienen detrás también. Tenemos que seguir trabajando de la manera que hemos hecho en estos últimos 20 años", aseguró.