Messi y Alexia Putellas son The Best

El argentino Leo Messi fue elegido este lunes mejor jugador de la pasada temporada de la Fifa, incluido el Mundial de Qatar, cinco meses después de no haber estado ni en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.

El rosarino se impuso a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.

Messi, elegido en Catar mejor jugador del Mundial, donde acabó como segundo artillero con 7 tantos, a los que añadió tres asistencias, suma una nueva recompensa personal a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2009, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021.

La española Alexia Putellas logró este lunes su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro.

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

La jugadora del Barcelona, con el que ganó la liga y la Copa en España y fue finalista de la Liga de Campeones, se convierte en la primera jugadora que repite este galardón.

Putellas, de 29 años, se perdió por lesión la Eurocopa, pero acabó como máxima goleadora de la Liga de Campeones, con once dianas, y firmó, en total, 34 tantos.

"Soy el ejemplo de que cuando tienes un sueño y lo persigues, lo puedes conseguir. Si lo sueñas muy fuerte y lo trabajas", aseguró la jugadora del Barcelona, que se impuso a la inglesa Beth Mead, ganadora de la Eurocopa, y la estadounidense Alex Morgan.

"Quiero agradecer a mi familia, no han podido venir, están en casa, a mis compañeras, el cuerpo técnico, el club, presidente, a todos los que estáis aquí y toda la gente que trabaja en el club", agregó.

También se acordó de "las personas que han estado todos los días, no solo ahora, toda la vida". "Gracias a ellas estoy aquí, soy un pedacito de toda la gente que me he cruzado", añadió.

Putellas rompió la fiesta inglesa, que vio cómo tras la seleccionadora y la portera no se coronaba Beth Mead, de 27 años, pese a que fue bota de oro y mejor jugadora del torneo.

La estadounidense Alex Morgan, de 33 años, fue segunda en The Best el año pasado y este ha sido máxima goleadora de la liga estadounidense con 15 tantos en 17 partidos, y máxima goleadora y mejor jugadora de la Copa Concacaf, que ganó su selección.

Scaloni, mejor entrenador

El argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo con su país, fue elegido este lunes mejor entrenador del año 2022 en los premios de The Best de la Fifa, por delante del italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti y del español del Manchester City Pep Guardiola.

Scaloni, de 44 años, culminó en Catar el gran trabajo que veía haciendo con la Albiceleste, con la que solo ha perdido uno de los últimos 43 partidos que ha dirigido.

Pese a su corta experiencia en los banquillos, el de Rosario ha recuperado el espíritu de equipo en Argentina y ha podido explotar el talento de sus estrellas, empezando por su paisano Leo Messi.