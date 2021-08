Messi, nuevo jugador del París Saint-Germain tras 17 años en el Barcelona

El París Saint-Germain (PSG) anunció este martes la contratación del argentino Lionel Messi, quien se ha comprometido con el club de la capital francesa por dos temporadas, más una opcional, después de haber pasado en el Barcelona 17 temporadas. "El club y su visión responden perfectamente a mis ambiciones. Sé hasta qué punto los jugadores y el staff son talentosos aquí. Estoy determinado a construir, con ellos, algo grande para el club y los hinchas", dijo Messi, de 34 años, en unas declaraciones difundidas por el club.

El exjugador del Barcelona, seis veces ganador del Balón de Oro, se une oficialmente a un equipo de ensueño que juntará a varios de los mejores jugadores del mundo, entre ellos el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé.

El objetivo es vencer por fin la Liga de Campeones, la misma que Messi levantó en cuatro ocasiones con el Barcelona.

Gracias a una excepción reglamentaria que abrió la Liga francesa, que reserva determinados dorsales para los porteros, Messi portará el número 30 de sus dos primeras temporadas en el Barcelona y no el 10, que lo mantiene Neymar, a pesar de habérselo ofrecido al argentino. Para el presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, "la llegada de Leo al seno de un equipo de clase mundial confirma la pertinencia y el éxito de nuestra política de contrataciones".

Hasta los años 2010 un equipo de clase-media alta en Francia, el PSG se transformó totalmente en 2011 con la inyección de capital de un fondo de inversión de Catar, pequeño país del Golfo Pérsico con recursos naturales en gas y petróleo.

El club organiza este miércoles a las 11.00 (las 9.00 horas GMT) una rueda de prensa en el Parque de los Príncipes para presentar al crack argentino, cuya llegada generó una enorme expectación en París.

CRONOLOGÍA: Así fueron los frenéticos cinco días del fichaje de Messi por el PSG

Estos son los cinco frenéticos días de agosto que llevaron a Leo Messi, seis veces campeón del Balón de Oro, de una casi segura prolongación con el Barcelona a un inesperado fichaje por el millonario París Saint-Germain (PSG).

-5 de agosto: Contra todo pronóstico, el Barca anuncia que Lionel Messi no renovará por "obstáculos económicos y estructurales" que impiden la firma de un nuevo contrato.

-6 agosto: Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, confirma en rueda de prensa que el club trabaja en la posibilidad de fichar a al delantero.

- 6 agosto: Los rumores apuntan a varios clubs internacionales que se desdicen rápidamente. Entre ellos el Manchester City, que entrena Josep Guardiola: "Messi no está en nuestros pensamientos", dice el catalán.

-6 agosto: El presidente del Barca, Joan Laporta, admite que la renovación de Messi hubiera "puesto en riesgo" el futuro del club a nivel financiero.

-7 agosto: Se multiplican los rumores en la prensa francesa. Algunos diarios apuntan que el PSG ha confirmado a sus jugadores la llegada de Messi, otros medios hablan de un acuerdo de principios entre las partes.

-8 agosto: Messi da una última rueda de prensa para decir adiós al Barcelona. El delantero y su familia estaban "convencidos" de que iban a seguir en la Ciudad Condal: "Es nuestra casa. Es lo que más queríamos", dijo entre lágrimas. El argentino concede que el "PSG es una posibilidad".

-9 agosto: Cientos de aficionados esperan a las puertas del aeropuerto privado Le Bourget y en el estadio del PSG la llegada de Messi, que finalmente no se produce. La prensa informa de que hay un acuerdo económico pero faltan detalles sobre los derechos de imágenes. Crece la impaciencia.

-10 agosto: Messi pone rumbo a París junto a su familia en un vuelo privado. A su llegada al aeropuerto, saluda a los seguidores con una camiseta de su nuevo club: "Ici c'est Paris", uno de los cánticos de los aficionados del PSG.

-10 de agosto: Messi pasa el reconocimiento médico y firma por el PSG por dos temporadas más una tercera opcional.