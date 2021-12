Un mermado Pescados Rubén FS se mide al Betis en Sevilla

El deporte fábrica oportunidades cada fin de semana. No hay lista de espera ni tiendas cerradas. Y eso es lo mejor que le puede pasar al Pescados Rubén Burela FS, que tiene hoy, a las 20.00 horas, en el Centro Deportivo Amate (LaLigaSportsTV y Betis TV) una nueva oportunidad de cambiar su dinámica negativa. Con un punto en diez jornadas, es más que necesaria una victoria.

Se miden a un rival que estaba depresivo pero que el miércoles tomó la pastilla de la victoria en Palma (0-1). Un triunfo que anímicamente les da alas con apenas 48 horas de descanso entre un duelo y otro.

Pero el mayor problema para el Burela FS no es el rival. Son ellos. Al estado de ánimo, en urgencias, se le suma el estado físico de muchos de sus jugadores. Wanderson no ha viajado por lesión, y Pitero y Diego Quintela sí lo han hecho, pero no han podido entrenar ni miércoles ni jueves. Tres jugadores que restan potencial a la rotación de Alberto Riquer.

"Llevamos mucho tiempo condicionados por las lesiones, con poca gente en los entrenamientos, que es donde se preparan y se generan las situaciones tácticas", explica Alberto Riquer, que reconoce que el equipo está tocado, pero que se levanta tras cada golpe. "Las derrotas se notan, al día siguiente el equipo está más serio, pero una de las cosas buenas que veo es que el equipo se levanta rápido y en el entrenamiento de hoy (por ayer) en Sevilla ya se ve otra vez buena ambiente ante una nueva oportunidad", señala.

"No vamos a puntuar, tenemos que ir a ganar", explica, y da una pista. "Si logramos ponernos por delante, coger esa corriente de energía positiva, lo podemos hacer, porque ahora lo que nos falta es confianza con el balón", advierte.

Sobre el rival advierte que "es un equipo del que se esperaba más por los fichajes y muchos le metían entre los candidatos al play off", dice. "Pero ayer ganaron, estuvieron metidos atrás esperan al Palma y lograron hacer un gol y su portero estuvo muy bien", añade.