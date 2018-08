Mercado | Mina y André Gomes llegan al Everton y Lucas Pérez, al West Ham

El mercado se mueve este jueves 9 de agosto a toda velocidad, ya que es la fecha límite para realizar operaciones en la Premier League. Y desde allí llegan los principales movimientos.

MINA Y GOMES, AL EVERTON. El FC Barcelona ha traspasado al colombiano Yerry Mina al Everton Inglés por un montante de 30 millones 250 mil euros, más 1'5 de variables, ha informado el club catalán.

La actuación destacada del central en el pasado Mundial de Rusia no ha sido suficiente en el club azulgrana para concederle una nueva oportunidad a un jugador que llegó del Palmeiras en el mercado de invierno del pasado enero, pero que no tenido ningún tipo de continuidad. Fichado hace ocho meses 11'8 millones de euros al Palmeiras, Yerry Mina (23 años) firmó un contrato por cinco años.

Tras cerrar hace días el traspaso de Lucas Digne y este jueves el de Mina, el trasvase del Barça al Everton no queda ahí, pues el portugués André Gomes llegará al club de Liverpool cedido, operación por la cual pagará 2,2 millones de euros, y además se hará cargo de la ficha del jugador.

COURTOIS, PRESENTADO. Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, declaró este jueves que cumple "un sueño" con su fichaje por el equipo español, al que tenía la "ilusión" de jugar desde que era "un niño".

"Cumplo un sueño estando en el Real Madrid. No podéis imaginar lo contento que estoy. Solo los que me conocen saben lo que he trabajado para llegar hasta aquí y la responsabilidad y orgullo que tengo de estar en el mejor club del mundo", dijo el belga.

Thibaut Courtois declaró que llega al equipo español con el "máximo respeto" por el costarricense Keylor Navas, del que dijo que es "un grandísimo" cancerbero y le han dicho que es "una buena persona". También, preguntado por su pasado colchonero, mostró su "máximo respeto" por el Atlético de Madrid.

El Santiago Bernabéu le recibió con honores de estrella tras su beso al escudo y no paró de aplaudirle en su puesta de largo.

LUCAS PÉREZ, AL WEST HAM. El West Ham United ha oficializado este jueves, último día en el que permanece abierto el mercado de fichajes en Inglaterra, el traspaso del delantero exdeportivista Lucas Pérez procedente del Arsenal.

Lucas, que el pasado curso jugó cedido en el Deportivo, ha firmado un contrato con los Hammers de tres temporadas con opción a una más. Pagaron 4,4 millones.

KALINIC, OFICIAL. El Atlético de Madrid completó este jueves el fichaje del delantero internacional croata Nikola Kalinic por las tres próximas temporadas con el anuncio oficial del acuerdo alcanzado para su traspaso con el Milan y la firma del contrato del futbolista, el sexto refuerzo de la plantilla para esta temporada.

Kalinic completa un ataque en el que competirá con Antoine Griezmann, Diego Costa y Ángel Correa e implica la probable salida de Kevin Gameiro, pretendido por el Valencia y por el Borussia Dortmund. Luciano Vietto, el otro delantero en la actual plantilla, también tiene su futuro fuera del club rojiblanco este verano. El Fulham podría ser su destino.



SERGIO RICO, TAMBIÉN A LA PREMIER. Precisamente al Fulham llega en calidad de cedido por una temporada del guardameta internacional español Sergio Rico, procedente del Sevilla.

Una vez termine su cesión regresará a la disciplina sevillista, ya que el acuerdo alcanzado por los dos clubes no prevé opción de compra alguna, ha informado la entidad londinense.

Rico, de 24 años, es el segundo guardameta que llega al conjunto del suroeste de Londres en la presente ventana de traspasos, junto al también español y exdeportivista Fabricio, fichado del Besiktas.

OTROS NOMBRES. Víctor Camarasa, centrocampista del Betis, se va cedido al Cardiff mietras que Adrián Marín, hasta ahora en el Villarreal, ficha por tres temporadas con el Alavés.