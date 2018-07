El París Saint Germain (PSG) anunció este viernes el fichaje del legendario portero italiano Gianluigi Buffon, quien firmó por una temporada, con opción a otra.

Buffon, de 40 años y procedente del Juventus de Turín, está considerado como una leyenda del fútbol por su carisma, calidad bajo los palos y amplia trayectoria.

Su exitosa carrera ha estado coronada por logros como el Mundial que venció con Italia en 2006, más nueve Ligas italianas, entre otros trofeos, en los que, sin embargo, no figura una Liga de Campeones (fue tres veces finalista).

"Por la primera vez en mi carrera, dejo mi país. Solo un proyecto tan ambicioso me podía llevar a tomar una decisión así. Agradezco al club y al presidente por la confianza depositada", comentó Buffon, en declaraciones difundidas por la entidad parisina.

El meta italiano, uno de los mejores el mundo en su puesto los últimos 20 años, militará en su tercer club profesional después de jugar entre 1995 y 2001 en el Parma italiano y entre 2001 y 2018 en el Juventus.

ARTHUR, AL BARÇA. Arthur, centrocampista del Gremio, se despidió este viernes con lágrimas en los ojos del equipo con el que consiguió ganar la Copa Libertadores en el 2017, tras confirmar su fichaje por el Barcelona, al que se incorporará en los próximos días.

Visiblemente emocionado, Arthur dio las gracias al equipo con el que jugó en los últimos siete años y a su hinchada.

ARAUJO, PRESENTADO CON EL CELTA. El defensa internacional mexicano Néstor Araujo manifestó este viernes, durante su presentación como nuevo futbolista del Celta de Vigo, que llegar a la liga española es "un reto" para él, después de desarrollar toda su carrera en su país.

"Hay muchas razones por las que he venido acá. El Celta es un club muy humano y me ha gustado el trato que me han dado. Pero sobre todo me ilusiona venir a un equipo que busca hacer cosas grandes, es un reto para mí. Espero hacer un buen torneo y que a todos nos vaya bien", declaró el ex jugador del Santos Laguna.

Araujo, que ha firmado un contrato por cinco temporadas con la entidad celeste, confirmó que ya está recuperado de la lesión de rodilla que le impidió acudir con su selección al Mundial de Rusia.

El futuro de Wass y Borja Iglesias

El director deportivo del Celta de Vigo, Felipe Miñambres, confirmó este viernes los contactos con el Valencia y el Espanyol para los traspasos del centrocampista danés Daniel Wass y el delantero Borja Iglesias, los cuales espera que se cierren de forma inminente.



"Todavía no hemos llegado a un acuerdo pero estamos en negociaciones con el Valencia. Ya llevamos muchos tiempo con este tema, hemos ido avanzando pero tampoco va a ser fácil", explicó Miñambres, quien no descartó que Wass, al que le resta un año de contrato con el Celta, se desvincule del club antes del inicio de la pretemporada, previsto para el próximo lunes.



​También confirmó que la salida del delantero Borja Iglesias al Espanyol está "cerca" de cerrarse, y negó que en el club hayan recibido ofertas por el defensa central Sergi Gómez y el mediocentro serbio Nemanja Radoja.