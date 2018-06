Márquez, muy crítico con los que celebran sus caídas

El español Marc Márquez se mostró muy crítico y decepcionado este domingo con aquellos aficionados que se dedican a silbar sus actuaciones y celebran sus caídas. Márquez se quedó fuera de los puntos al sufrir una caída en la quinta vuelta, cuando era segundo, y regresar a la pista para acabar decimosexto. "Resulta curioso que celebren más la caída de un piloto que la victoria de otro, es curioso", destacó.

"Es algo que me esperaba, que celebren la caída de un piloto es muy triste, porque tenemos nuestros riesgos en pista, pero estamos en este punto y hay diferentes factores que nos han hecho llegar a aquí. No viene por sí solo", lamentó Marc Márquez.

"Ya me lo dijeron todo -en alusión a esos aficionados- cuando el viernes estaba un piloto en la gravilla, que no sabíamos cómo estaba, no sabíamos si estaba vivo o muerto, porque después de una caída a 300 km/h. te puedes imaginar lo que puede llegar a pasar, y sólo estaban preocupados de abuchear a otro cuando le enfocaban las cámaras. Esto te lo dice todo", aseguró el piloto de Repsol Honda.

En cualquier caso, Marc Márquez recordó que la siguiente cita es en Barcelona, en "su" casa. "Está claro y siempre lo he dicho, en 2015 y 2016, que espero que nunca mi seguidores lo hagan, espero que sean aficionados al motociclismo y que tengan respeto a todos los pilotos", añadió. "Es la parte más importante; cuando se cae un piloto, si te alegras, lo llevas por dentro, y ya está. Esto es motociclismo, nos jugamos la vida en la pista y es algo incontrolable, pero a mis seguidores les pido que no hagan nunca eso con ningún piloto", insistió Marc Márquez.

Lorenzo da a Ducati su primera victoria y acalla las críticas

El español Jorge Lorenzo dio este domingo a Ducati su primera victoria al vencer el Gran Premio de Italia de MotoGP que se disputó en el circuito de Mugello, un triunfo con el que acalló de golpe las críticas sobre su rendimiento con la moto italiana, que habían ido creciendo en las últimas semanas.



A pesar de las críticas, incluso desde dentro de la propia fábrica italiana, Jorge Lorenzo reivindicó su condición y consiguió ganar el primer gran premio con Ducati en la vigésimo cuarta carrera con ellos, algo que Valentino Rossi no consiguió nunca y Andrea Dovizioso, subcampeón del mundo en 2017, lo hizo en su septuagésimo gran premio al manillar de la moto de Borgo Panigale.



Junto a Jorge Lorenzo en el podio de Mugello, en donde el español ha sumado su sexta victoria en MotoGP, estuvieron los italianos Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).



El portugués Miguel Oliveira (KTM) frenó las aspiraciones del local Lorenzo Baldasarri (Kalex) y se adjudicó la victoria en la carrera de Moto2, en la que el español Joan Mir (Kalex) fue tercero y el italiano Francesco Bagnaia (Kalex), cuarto, continúa líder del mundial con apenas trece puntos respecto de Oliveira.



El español Jorge Martín (Honda), sumó su tercera victoria de la temporada en Moto3, tras un apurado final en el que aventajó en diecinueve milésimas de segundo al italiano Marco Bezzecchi (KTM), que sigue líder del mundial por apenas tres puntos sobre el madrileño, y en 43 milésimas de segundo al también transalpino Fabio di Giannantonio (Honda).