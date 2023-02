Miguel Venegas: "Marley era fan de Pelé y jugaba con su camiseta"

Miguel Venegas es periodista deportivo, especialista en fútbol. Trabaja en la radio y sería capaz de comentar cualquier partido u ofrecer una buena crónica deportiva. Pero lo que distingue su trabajo del de muchos otros es la capacidad para ver más allá de los marcadores y de los fichajes. Es capaz de valorar y contar de forma amena el detalle de la jornada, esa anécdota que cautiva tanto a forofos del deporte como a quien no muestra el mínimo interés. Esa es la esencia de su libro, Lo que el Pibe le dijo a Dios.

Afirma en su libro que el deporte es parte de la cultura contemporánea. ¿El deporte o solo el fútbol?

Parto de la frase de Eduardo Galeano que dice que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Eso no es cierto porque hay países en los que el fútbol no destaca, como por ejemplo Estados Unidos, pero hay otro deporte predominante, que es el béisbol. El deporte forma parte de la cultura popular en cualquier lugar del planeta. Hasta la última tribu tiene una práctica deportiva que le sirve de cohesión social.

El libro recopila relatos que usted escribió para el programa de radio ‘La cultureta’. ¿Ya lo hemos oído todo o incluye novedades?

Hay relatos inéditos.

¿Mucho fútbol?

Fútbol, pero también otros muchos deportes. Desde el hurling, que es el deporte nacional de Irlanda, hasta múltiples anécdotas de personajes conocidos. En cualquier caso, parece que de fútbol lo sabemos todo, pero no es así. Hay muchas cosas que desconocemos. Estamos bombardeados por noticias deportivas, pero hay otra parte que no llega. Es la que tiene que ver con la cultura y la sociedad.

Eso es lo que usted hace en el programa de radio La cultureta.

Yo quiero huir de los titulares deportivos del día y bucear para encontrar el detalle que interesa. Esa sección la hice pensando en mi mujer, a la que no le gusta el fútbol. Al principio le pasaba los textos que escribía para ver si le interesaban.

¿Qué pinta el escritor Gabriel García Márquez en la portada de su libro?

Está ahí porque tuvo la mala fortuna de comenzar como periodista deportivo. Los que le conocían decían que su primera entrevista a un futbolista era lo peor que había escrito en su vida.

García Márquez empezó como periodista deportivo y fue lo peor que escribió en su vida

Cuenta también que Bob Marley era futbolero.

Y muy futbolero. Era fan de Pelé y usaba su camiseta para jugar pachangas en los lugares por los que pasaba. El fútbol estuvo a punto de salvarle la vida.

¿Cómo?

Bob Marley estaba jugando un partido de fútbol en Londres cuando el corresponsal de la revista Rolling Stones le dio un pisotón. Marley fue trasladado a un hospital con una uña rota, pero los médicos descubrieron que detrás había un melanoma, un cáncer que podía pararse amputando el dedo. El fútbol disparó la alarma, pero él no quiso operarse y el cáncer se extendió. Cuando ya le quedaba poco tiempo intentó pararlo a base de dieta, pero era imposible. Murió con 36 años y en su tumba dejaron una guitarra, un brote de marihuana, un anillo del príncipe de Etiopía y un balón.

También habla de Bansky.

Dicen que tiene un equipo de fútbol y que jugó con el ejército zapatista en Chiapas.

Habla de muchos hombres, pero se echan en falta mujeres.

Eso también me lo ha dicho mi mujer muchas veces. En el libro hablo de ellas, pero es cierto que hay más hombres, y eso es porque soy notario de una realidad. El deporte ha sido machista casi toda su historia. Las mujeres son minoría en el libro porque los ídolos siempre han sido hombres. Espero que podamos cambiar eso y que dentro de unos años tenga que escribir otro libro con las mujeres como protagonistas.

El deporte es cultura. Hasta la última tribu tiene una práctica que le sirve de cohesión

Cuénteme algo de una mujer.

Por ejemplo, la vida de Nadia Comaneci da para un libro completo para ella sola. Fue la primera persona en conseguir un diez en unos juegos olímpicos, un hito en el mundo del olimpismo. Una niña rumana de 16 años. También están las hermanas Williams o Lily Parr, la primera estrella del fútbol.

Deme una razón para leer su libro.

Puede ser interesante para quien le gusta el deporte, pero también para quien no porque trato de descubrir historias que tienen que ver con nuestra cultura, con gente que conocemos. Son curiosidades sobre esos personajes. El libro sirve también para reconciliarse con el deporte. Hay cierto complejo de actividad bruta, que no tiene nada que ver con el arte o la cultura. El deporte forma parte de la vida y de nuestra sociedad igual que el cine.

CURIOSIDADES

► Más de 200 personas han muerto desde 1922 escalando el Everest, al que solo se puede ascender entre abril y mayo. En esos meses se llena, a pesar de que requiere entrenamiento previo, es caro y peligroso. En 2019 se concedieron 381 licencias de escalada, se recogieron once toneladas de basura, hubo colas en los metros finales de ascensión y nueve montañistas fallecieron.



Murakami

► Haruki Murakami tiene 70 años, ha publicado 24 libros y ha corrido otros tantos maratones, entre los que están los de Tokio, Hawai, Boston, Atenas o Nueva York.

► Murakami dice que su vida cambió cuando un día, en un estadio de béisbol de Japón, decidió dejar la industria de la noche y dedicarse a madrugar, correr y escribir.