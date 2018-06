María Gómez, reportera de Mediaset para el Mundial de Rusia, es acosada en directo

María Gómez, reportera de Mediaset para el Mundial de Rusia, ha mostrado en su Twitter un nuevo episodio de acoso sufrido ante la cámara. Mientras la periodista española grababa la previa del partido del combinado nacional desde Moscú, un hombre se le acerca y le da un beso.

Gómez ya había denunciado el miércoles la situación de acoso que están viviendo las periodistas durante esta competición, con continuos casos de machismo mientras intentan realizar su trabajo.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG