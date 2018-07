Marchante carga contra Gómez: "¿Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo?"

La periodista de Movistar Mónica Marchante ha entrado a lo grande en la polémica sobre la denuncia de machismo realizada por María Gómez, de Mediaset, tras tener que aclararle a un seguidor de La Roja que no se puede dirigir a ella como "guapa".

Marchante carga duramente contra su compañera en las redes sociales con un texto en el que le reprocha "enarbolar la bandera del feminismo" cuando la han puesto "de adorno", dejando claro que, a su entender, otras profesionales no van a un Mundial "sin tener ni idea de fútbol" y afeando la "hipocresía" de haberse prestado a ponerse de "florero" en "la foto del equipo rodeada de machitos".

Este es el texto íntegro que ha publicado Marchante en redes: "Pues a mí no me parece machista que me llamen guapa. Igual es porque no me llevaron nunca a un Mundial sin tener ni idea de fútbol, ni me pusieron de florero en la foto de equipo rodeada de machitos. Y mucho menos llevando 5 minutos de periodista deportiva...No soporto la hipocresía. Y menos con este tema. Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo después de pasarte el Mundial entrevistando gente en la calle porque no vales para otra cosa?? Venga coño!! Clara Rodríguez lleva 3 mundiales y 2 Eurocopas (q yo sepa) haciendo vídeos futboleros cojonudos, directos y lo que le echen. Nunca estuvo en la foto de equipo xq no es joven ni guapa, es una chica normal, que trabaja muy bien.Nunca se ha quejado de machismo. No ha necesitado viralizarse ni llamar la atención. Ah, por cierto, si es machista que te llamen guapa... qué es ponerle la mano en el hombro al entrevistado? Igual el tío se sintió acosado... Más Claras Rodríguez, Verónicas Brunatis y menos farsantes".