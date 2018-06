El Mapfre y Támara Echegoyen hacen historia en la Volvo Ocean Race

El VO65 español Mapfre, al mando del campeón mundial y olímpico vasco Xabi Fernández y tripulado por la pontevedresa Támara Echegoyen, finalizó tercero en la última etapa de esta edición de la Volvo Ocean Race entre Goteborg y La Haya. Esto ha provocado que concluyese la competición segundo en la general final absoluta, el mejor resultado de un equipo español en una Vuelta al Mundo por equipos.

Junto a Xabi Fernández y Támara Echegoyen han tomado parte otros siete tripulantes en esta edición histórica: el barcelonés Joan Vila, el cántabro Pablo Arrarte, el inglés Rob Greenhalgh, el cántabro Antonio Ñeti Cuervas-Mons, el neozelandés Blair Tuke, el barcelonés Willy Altadill y la australiana Sophie Ciszek, una mezcla de jóvenes y veteranos regatistas, contando con campeones mundiales y olímpicos entre ellos.

Fue el Licor 43 de Joaquin Coello que inició el camino en la edición 1981-82 de la Whitbread Round the World Race, finalizando en la décimo novena posición. Sin embargo, tendrían que pasar doce años hasta el primer podio español. Después llegaría el Fortuna Lights de Javier Visiers, sexto en la de 1985-86.

An emotional @TEchegoyen speaks honestly following @desafioMAPFRE overall second place 👏 🏁 #VolvoOceanRace pic.twitter.com/H0I622f4eo