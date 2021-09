Luto en el fútbol: muere Bryan Dodien, canterano del Juventus, a los 17 años

El canterano del Juventus Bryan Dodien, muy querido por el futbolista francés Paul Pogba, ha fallecido a los 17 años, tras luchar contra un cáncer desde 2015, informó el club "bianconero" en las redes sociales. "El Juventus se suma al dolor de la familia de Bryan Dodien", publicó el club en las redes sociales.

Pogba, centrocampista en el Manchester United, también lamentó el fallecimiento de la joven promesa con un mensaje en el que ha calificado la noticia como "la más triste". "Mis pensamientos y oraciones están con todos sus seres queridos. Perder a un ser querido nunca es fácil, pero nunca te olvidaré. Has luchado mucho, has sido fuerte, un ejemplo para todos. Adiós, pequeño mío. RIP Bryan, te extrañaremos", ha escrito, adjuntando una serie de fotografías de Dodien.

Bryan Dodien, a Juventus youth player, has passed away at the age of 17 after his battle against cancer.



He was diagnosed at the age of 12. From 2015 to 2019, he stopped playing to continue treatment. He returned to the pitch in 2019 and sadly passed away yesterday.



