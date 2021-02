Luisito regresa al banquillo del Pontevedra

El Pontevedra Club de Fútbol ya tiene entrenador. José Luis Míguez Luisito regresa a la entidad del Lérez algo más de tres años después de su cese, en diciembre de 2017. El técnico de Teo negociaba desde el domingo el regreso a la entidad pontevedresa tras el cese de Jesús Ramos y las negociaciones han llegado este lunes a buen puerto.

De este modo, el preparador cogerá las riendas del equipo este mismo martes, en el regreso del grupo al trabajo (este lunes hubo descanso, tras la sesión del domingo todavía a las órdenes de Ramos) y se reestrenará en Pasarón –vacío– el miércoles, ante el Guijuelo.

Luisito contaba con otra oferta de un equipo de la categoría, pero nunca ha escondido su intención de regresar a Pontevedra, donde fue feliz y consiguió un ascenso y una clasificación para el play-off a Segunda. Una etapa que finalmente acabó mal. Porque tras una serie de malos resultados dimitió, aunque el PCF no aceptó esa renuncia y lo mantuvo en el cargo para, unas semanas después, cesarlo ante la mala dinámica del equipo

EL CÁSTING. Iniciado el proceso de búsqueda de nuevo técnico, y con varios nombre en las quinielas, este mismo lunes se confirmó que Patxi Salinas no sería quien se sentase en el banquillo granate. Salinas se encuentra muy a gusto en el Basconia, segundo filial del Athletic Club de Bilbao, y rechazó la propuesta del Pontevedra.

El nombre de Salinas había sido vinculado a la entidad debido a los rumores sobre el interés en contratar a Álex Martínez, con el que coincidió en el Rápido de Bouzas, para el puesto de director deportivo.

El vigués, que actualmente ostenta ese puesto en el Baltasar Pujales, no había recibido ningún tipo de contacto directo en la noche del domingo, pero eso no significa que su nombre no esté en la órbita de la entidad granate.