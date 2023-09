Luis Rubiales, hasta hora presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y suspendido durante 90 días por la FIFA, ha anunciado este domingo que renuncia a su cargo. Lo hace tras varias semanas de polémica por su comportamiento durante la final del reciente Mundial femenino, en la que dio un beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso.

"Hoy he transmitido a las 21.30 al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", señala en su cuenta de la red X (antes Twitter).

Defenderé mi honorabilidad.

Defenderé mi inocencia.

Tengo Fe en el futuro.

Tengo Fe en la verdad.



Gracias a todos. 🇪🇸https://t.co/yS9rM1HBTm — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

"Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta", asegura.

Rubiales, asimismo, recuerda "la gestión" de su equipo en los cinco años que ha estado en el cargo y dice no querer que el fútbol español "pueda resultar perjudicado" por lo que entiende "toda esta campaña tan desproporcionada". Y afirma que está seguro de que su marcha traerá la "estabilidad" necesaria que permitirá que tenga éxito la candidatura de España, Portugal y Marruecos al Mundial de 2030.

"Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca", subraya Rubiales, quien expresa que sus hijas, familia y su gente querida "han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo".

Concluye su escrito deseando suerte a trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol y da las gracias a los que le han apoyado.

Cinco años convulsos

Luis Rubiales, de 46 años, deja la RFEF después de cinco años convulsos por lo acaecido tras la final del Mundial femenino y después de asegurar en la última asamblea general extraordinaria del día 25 de agosto que no iba a dimitir, tras la cual fue inhabilitado por la FIFA, lo que motivó inicialmente que Pedro Rocha se convirtiera en presidente interino.

Los hechos han causado numerosas reacciones críticas en España y todo el mundo. La Fiscalía ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra él, y pide investigar por los delitos de agresión sexual y coacciones con relación al beso que dio a Jenni Hermoso.

Además, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) también abrió un expediente a Rubiales por posible falta grave por su comportamiento.

"No puedo continuar con mi trabajo"

Además de este comunicado, Rubiales también anunció su dimisión en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan en su programa Piers Morgan Uncensored, en la que dijo que no podía continuar con su trabajo. "Voy a hacerlo, por supuesto que no puedo continuar con mi trabajo", dijo Rubiales después de que Morgan le preguntara si ha llegado el momento de marcharse ante la continua presión, y explicó que tomó la decisión después de hablar con su padre y sus hijas.

"Ellos saben que no se trata de mí. Algunos amigos muy cercanos me han dicho: 'Luis, ahora tienes que concentrarte en tu dignidad y seguir tu vida; si no, probablemente vas a dañar a las personas que amas y al deporte que amas", explicó.

Rubiales señaló que ha tenido que "soportar mucho" en las últimas tres semanas pero reconoce que el asunto no solo le afecta a él, sino que su actitud puede perjudicar a "terceras personas". "Es lo más inteligente y lo que tengo que hacer", añadió.

La RFEF inicia ya el procedimiento para convocar elecciones

La Real Federación Española de Fútbol confirmó a medianoche que Luis Rubiales le había presentado, escasas horas antes, su dimisión definitiva como presidente de la institución, iniciándose con ello el procedimiento para convocar nuevas elecciones.

"Así se lo ha hecho saber al ente federativo a través una carta a Pedro Rocha", ha informado la RFEF en su página web, aludiendo al presidente interino como receptor de la carta con la que Rubiales había finiquitado su mandato presidencial. "Además, también renuncia a su cargo como vicepresidente de UEFA", ha precisado la nota de prensa.

Víctor Francos: "Ha hecho lo que tenía que hacer"

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), consideró este domingo, tras anunciar Luis Rubiales su dimisión al frente de la RFEF, que ha hecho "lo que tenía que hacer" y pidió que se lleven a cabo los cambios estructurales a los que se comprometió Pedro Rocha y haya elecciones "en tiempo y forma" en dicho organismo.

"El expresidente ha hecho lo que tenía que hacer. Es lo que le habíamos pedido prácticamente todo el conjunto de la ciudadanía española. Es una buena decisión porque beneficia al fútbol español. No solo lo respetamos, sino que lo compartimos", explicó en declaraciones a la Cadena Ser.

"Lo que se ha producido hoy es un gesto importante, quiero agradecerle a todo el mundo la paciencia que han tenido. No lo digo por generar pena, pero no han sido unos días fáciles", admitió Francos.

También se ha manifestado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, quien destacó el avance del feminismo e insistió en el apoyo a la jugadora Jennifer Hermoso.

"El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres", dijo en X.

Jenni Hermoso se deja querer en México

La centrocampista Jennifer Hermoso se dejó querer este domingo por los hinchas de las Tuzas del Pachuca del fútbol femenino mexicano, en el primer homenaje que recibe tras ser campeona del mundo con la selección de España.

Un total de 6.542 aficionados acudieron al estadio Hidalgo para ver el duelo que las Tuzas le ganaron por 2-1 a las Pumas UNAM y apoyar a Hermoso, quien hace tres semanas, en la celebración del título mundial, fue besada sin su consentimiento por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española.

Jenni Hermoso, homenajeada en México. DAVID MARTÍNEZ PELCASTRE

En el mismo día que Rubiales renunció a su cargo, consecuencia de un escándalo por su acoso sexual, Hermoso salió a calentar antes del encuentro y desde ese momento los aficionados vitorearon su nombre.

Previo al partido Hermoso recibió un pasillo y aplausos por parte de las jugadoras de ambos equipos la directiva del Pachuca le entregó una playera con su nombre y un cuadro de ella con el título del mundo. Emocionada, la jugadora agradeció con aplausos.

En las gradas, un cartel con una imagen de Hermoso en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda se extendió, con ayuda de los aficionados, algunos de los cuales vistieron el jersey de la selección española. Fue hasta el 86 que Hermoso entró al partido, consecuencia de las peticiones de verla en la cancha por parte de los hinchas.

La reacción de Vero Boquete

La internacional santiaguesa Verónica Boquete no tardó en reaccionar al anuncio de Rubiales y lo hizo compartiendo una imagen de unas fichas de dominó cayendo una detrás de otra.

La filtración de su correo electrónico

En Twitter se ha hecho viral este lunes la dirección de correo electrónico de Rubiales, filtrada supuestamente sin querer en el documento PDF que compartió el propio mandatario para anunciar su dimisión.