Luis Enrique: "¿Dimitir? ¿Estás de broma? Estoy pensando en renovar"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró antes de jugarse frente a Eslovaquia la clasificación a octavos de final de la Eurocopa 2020 que "nació optimista" y morirá igual, y preguntado por si dimitirá en caso de eliminación, dijo que está "pensando en renovar".

Rescató Luis Enrique su faceta más irónica en la víspera del duelo ante Eslovaquia. Por su cabeza no pasa una derrota que provoque una eliminación de España en la fase de grupos y mucho menos una dimisión de su cargo. Tiene contrato hasta que acabe el Mundial 2022 y dijo que está pensando renovar.

"Luis Enrique nació optimista y morirá optimista", dijo en declaraciones a Cuatro. "¿Dimitir?, ¿Estás de broma? Estoy pensando en renovar", manifestó.

Aunque el seleccionador admitió que "con pasar ya me conformaría", resaltó la confianza que ve en su grupo de jugadores para la cita del miércoles ante Eslovaquia. "Estamos muy bien, preparados. Podemos fallar, es una de las posibilidades pero espero que no". "Sin ninguna duda hemos sido muchos mejores que el rival en los dos partidos y nos ha faltado la guinda del gol que es lo más importante", añadió.

Sobre el estado de ánimo del seguidor español, Luis Enrique defendió que son los jugadores los que deben enganchar desde el terreno de juego.

"La afición necesita que le demos los estímulos necesarios para que nos sigan apoyando. A la afición no hay que pedirle, hay que darle", sentenció.

FRENTE AL FRACASO. El 1-1 contra Polonia golpeó la confianza de la selección española, dirigida este miércoles a una situación límite frente a Eslovaquia en el estadio La Cartuja de Sevilla, obligada a ganar para no depender de nadie más que de sí misma y enfrentada contra el fracaso, en una reválida decisiva para Luis Enrique Martínez y un grupo de jugadores todavía bajo la duda.

Con esa incertidumbre, en el modo imprevisible que ha adoptado en esta Eurocopa 2020, sin gol en ataque, sin contundencia en defensa, incapaz de ganar aún -ni a Suecia ni a Polonia- y, ni mucho menos, actuar como la favorita que se presuponía al principio y que ahora no aparenta en absoluto, España necesita resurgir de inmediato.

O reacción o eliminación. No hay términos medios para ella a estas alturas tan tempranas de una competición que no admite un exceso de despistes ni concesiones. O un nivel por debajo de lo esperado. Ya ha agotado casi su margen en ese sentido a la mínima expresión; a la victoria como la única vía segura hacia los octavos de final. No estar ahí sería un batacazo sonoro. Sin ningún matiz.

Alineaciones probables

Eslovaquia: Dubravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Haraslin, Kucka, Hromada o Hrosovsky, Mak; Hamsík y Duda.

España: Unai Simón; Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba o Gayá; Busquets; Koke, Thiago; Gerard Moreno, Morata y Ferrán Torres o Dani Olmo.

Árbitro: Björn Kuipers (Países Bajos).

Estadio: La Cartuja.