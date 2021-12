Luis Casimiro: "Ricardo Hevia es un amigo y esta victoria se la dedico a él"

Luis Casimiro, entrenador del Coosur Real Betis, dedicó la reciente victoria del equipo sevillano ante el Burgos al extécnico de baloncesto Ricardo Hevia, que se encuentra hospitalizado en el Hula en estado de extrema gravedad.

"Para mí es un amigo. Ha sido siempre un amigo. Fue un maestro, me enseñó muchísimo. Me dijo la verdad de este negocio cuando yo no era nadie y ahora está luchando entre la vida y la muerte. Esta victoria se la dedico a él", declaró visiblemente emocionado Luis Casimiro en la rueda de prensa posterior al partido.

Ricardo Hevia –quien fue entrenador del Breogán a finales de los años 80 y principios de los 90– se sometió hace una semana a una operación programada y desde entonces se encuentra hospitalizado en el Hula en estado grave.