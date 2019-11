"Hasta luegui", la despedida del Celta a un aficionado machista

Se ve que el Celta de Vigo tampoco se salva de contar con algún machista entre sus miembros, pero el club vigués está de enhorabuena, porque desde el martes tiene uno menos.

Siempre he sido celtiña, pero que el celta apoye el Apartheid hembrista me duele mucho.



Sé que no rectificarlos, pero tenéis un aficionado seguidor menos..



La violencia es humana, no de género.