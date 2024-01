El lucense Pablo Cacharrón denunció el intento de soborno del Badajoz-Pontevedra

La investigación abierta por un posible amaño en el partido disputado la pasada temporada entre el Pontevedra CF y el Badajoz, en Primera Federación, ha salido a la luz en la mañana de este martes a través de ABC. Casi ocho meses después de que ocurrieran los hechos –el partido se disputó el 20 de mayo de 2023–, la noticia ha destapado el intento de compra del partido por parte de un jugador y un miembro del cuerpo técnico del cuadro pacense, que entonces se jugaba la permanencia en la categoría de bronce.

Según la investigación, un portero y un defensa del Pontevedra que ya no están en las filas del cuadro granate recibieron diferentes llamadas con insinuaciones para que se dejaran perder en el partido en el Nuevo Vivero. Los dos jugadores en cuestión no son otros que el lucense Pablo Cacharrón –hoy en el Unionistas– y David Soto, ambos habituales en las alineaciones iniciales del conjunto lerezano y que en esa penúltima jornada de liga se cayeron del once titular. Pero la historia va mucho más allá y es que la realidad es que toda la plantilla del Pontevedra en conjunto tomó la decisión de que ninguno de los dos futbolistas participara en aquel encuentro con el objetivo de protegerlos. Una medida que se tomó después de que ambos jugadores, junto con los capitanes, reunieran al equipo en el hotel de Badajoz la noche anterior al partido.

La historia había comenzado varios días antes de la disputa del encuentro, cuando los jugadores granates fueron contactados por un futbolista (Jannick B., según informa ABC) y el entrenador de porteros (Javier M., también según el medio nacional) del Badajoz con insinuaciones para que se dejaran perder en el Nuevo Vivero e incluso ofertas de contrato para la siguiente campaña -la presente- en el cuadro pacense. Ambos exjugadores granates rechazaron dichas proposiciones. Tuvo lugar incluso un segundo movimiento para intentar atar el supuesto amaño, que ahora se encuentra en investigación judicial.

Con la plantilla ya concentrada en Badajoz, los dos jugadores del Pontevedra implicados decidieron poner en conocimiento de los capitanes esta situación, que reunieron a través de un mensaje a todo el equipo en una de las habitaciones del hotel. Allí se expuso la situación a todos los miembros del cuadro que por aquel entonces dirigía Juan Señor. Fue entonces cuando todos los compañeros en conjunto decidieron que ni Pablo Cacharrón ni David Soto disputaran aquel partido para protegerlos. Y es que desde dentro del vestuario consideraban que esta era la decisión correcta puesto que el fútbol es un deporte de errores y no estaban dispuestos a correr el riesgo de que un fallo diera lugar a pensar que los granates habían accedido al supuesto amaño.

Una vez se tomó dicha decisión, la plantilla decidió también llamar de forma automática y rápidamente a Lupe Murillo, presidenta de la entidad granate, y a la Afe para poner en conocimiento de ambos esta situación y llevar a cabo la denuncia. El vestuario granate se encuentra tranquilo con la situación, al haber llevado a cabo los procesos que se requerían entonces para denunciar y que se abriera una investigación. Todo ello sin dejar al margen la sorpresa de que la noticia haya saltado ahora, casi ocho meses después de que sucediera, y con la investigación ya iniciada como indica ABC.