Louzán seguirá ao mando

Case con toda probabilidade, Rafael Louzán seguirá como presidente da Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) ata o ano 2022, despois de que nas votacións celebradas o luns se impuxeran os seus candidatos. Con todo, o día 10 de decembro deberá ser ratificado no cargo.

As listas de Louzán, que se enfronta ao tándem formado por Gustavo Falque (presidente do Coruxo) e José Liñares (ex presidente da RFGF), conseguiron 120 dos 150 postos en disputa. Así que, salvo sorpresas, o extitular da Deputación de Pontevedra co Partido Popular seguirá outro mandato á fronte da Federación Galega de Fútbol.

"O fútbol dixo alto e claro o que quere", manifestou Louzán nada máis saberse gañador.