Lopetegui sale en muletas de Anfield tras lesionarse por un enfado con su propio equipo

El español Julen Lopetegui sufrió una lesión muscular en el gemelo y tuvo que irse de Anfield en muletas tras hacerse daño al saltar enfadado porque su equipo, el West Ham United, había fallado una ocasión clara de gol.

El técnico español, que asistió en la banda a la derrota por 5-1 en la tercera ronda de la Copa de la Liga contra el Liverpool, pegó un salto cuando Crysencio Summerville falló una ocasión delante de Kelleher con 3-1 en el marcador.

Lopetegui se hizo daño en el gemelo, se tuvo que pasar el resto del partido en el banquillo y llegó cojeando a la rueda de prensa. Según los periodistas asistentes al partido, tuvo que emplear unas muletas.

"Me he lesionado en el gemelo", admitió el entrenador español, que no ha tenido un inicio de temporada fácil, no conoce la victoria desde finales de agosto y de los últimos cuatro partidos ha perdido tres.