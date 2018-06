Lopetegui, destituido como seleccionador

Tras una tensa mañana en la que estaba anunciada la rueda de prensa conjunta de Julen Lopetegui y Luis Rubiales, finalmente, este miércoles tan sólo ha comparecido –y con una hora de retraso– el presidente de la Federación Española de Fútbol para anunciar el cese del técnico.

Rubiales ha declarado que es consciente de que La Roja se queda "en una situación muy complicada" a tan sólo un día del arranque del Mundial, pero "este es el equipo de todos los españoles y tenemos una forma de actuar y unos valores que hay que cumplir".

El principal motivo del despido es el anuncio oficial del fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid, como aclaró el propio Rubiales, quien reconoció que si no se hiciera público –algo que intentó evitar hasta el último momento– no se habría producido el cese. "La Federación no puede estar al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos antes de que se anuncie", sentenció.

NEGOCIACIÓN CON EL MADRID. En cuanto a la actuación del ya exseleccionador, Rubiales dice no sentirse "traicionado", aunque especificó que "no podemos pasar por alto el cómo se hicieron las cosas. Y no por Julen, sino por los que llevaron este tema".

"La Federación no puede estar al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos antes de que se anuncie"

A las preguntas sobre qué le parecía la actuación del Real Madrid Rubiales echó balones fuera y eludió dar su opinión, si bien reiteró que "si hubiera dependido de Lopetegui no se hubieran hecho así las cosas, estoy seguro". "Es lícito que en el Madrid busquen entrenador y no tengo porqué juzgarlos, pero nos hemos visto a tomar esta decisión por cómo se han hecho las cosas".

SUSTITUTO. Rubiales también a anunciado que dará a conocer el nombre del nuevo seleccionador cuando la decisión esté "tomada". Los principales nombres que se barajan en estos momentos son los de dos hombres fuertes de la Roja: el director deportivo, Fernando Hierro, y el seleccionador sub-21, Albert Celades.

Sin embargo la rumorología apunta a Quique Setién como la opción más probable si la Federación se decanta por una línea menos continuista. Rubiales ha evitado contestar a si está esperando una respuesta del exentrenador del Lugo, que actualmente entrena al Betis.

VESTUARIO. Por último, y seguramente lo más importante, Rubiales reflexionó sobre la opinión de los jugadores sobre una decisión "que teníamos que tomar". Según el presidente de la RFEF los futbolistas "me han transmitido su compromiso máximo y no tengo dudas de que van a darlo todo pase lo que pase".

En los instantes anteriores al anuncio del cese algunos medios informaron de que el vestuario quería seguir con Lopetegui, pero finalmente ha prevalecido el criterio de la Federación. "Les he dado mis explicaciones y lo han entendido", declaró Rubiales.