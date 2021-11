Lionel Messi logra su séptimo Balón de Oro

El argentino Lionel Messi, actualmente en el París Saint-Germain, se alzó este lunes con el Balón de Oro de la revista France Football que ha ganado ya en siete ocasiones.

El exfutbolista del Barcelona superó al polaco Robert Lewandowski y al francés Karim Benzema en la clasificación de este premio que se creó en 1956.

Messi, el último en ganarlo en 2019, ya que el año pasado no se entregó a causa de la pandemia, hizo valer la victoria de Argentina en la Copa América y la Copa del Rey con el Barça, además de haber acabado la temporada como máximo goleador de su campeonato.

El la primera vez que un jugador del PSG se hace con el premio y la primera que recae en la liga francesa desde que en 1991 lo hiciera el galo Jean-Pierre Pappin, que era del Olympique de Marsella.

Pero Messi reconoció que fue gracias a la victoria en la Copa América, 28 años después, por lo que quiso mandar una dedicatoria especial a sus compañeros de la albiceleste.

"Varias veces me tocó ganar este premio y tenía impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos", dijo.

El jugador recordó que hace dos años, cuando ganó el último Balón de Oro, reconoció que le quedaban pocos años y que todo el mundo empezó a preguntarle por su retirada.

"No sabía si podría volver a estar aquí, me preguntaban por la fiesta de mi retirada y ahora estoy aquí en París, muy feliz, ilusionado por nuevos retos. No sé cuanto me queda pero espero que sea mucho, porque me divierto mucho", dijo.

Aseguró que, por vez primera, le entregan un Balón de Oro en la ciudad donde vive, por lo que aseguró que lo celebrará con su familia.

También tuvo palabras para Lewandowski: "Es un honor pelear contigo. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que eras el ganador, France Football debería darte tu Balón como lo mereciste y espero que te lo lleven a tu casa, eras justo ganador. No se hizo por la pandemia pero mereces tenerlo en tu casa".

Messi se convierte en el único jugador que alcanza los siete Balones de Oro y supera en dos al portugués Cristiano Ronaldo, que se quedó con cinco y que por vez primera no figura en el podio desde 2010.

Este año no era favorito natural, pero su triunfo en la Copa América acabó desequilibrando la balanza frente a Lewandowski, que vio como el Bayern de Múnich caía en semifinales de la Liga de Campeones con él lesionado y que Polonia no podía superar la primera ronda de la Eurocopa pese a sus tres tantos.

ALEXIA PUTELLAS. La española del Barcelona Alexia Putellas ganó este lunes el Balón de Oro femenino, que la revista France Football entregó por tercera edición.

La jugadora, ganadora con su club de la liga, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones, recibió el galardón de manos del francés Kylian Mbappé.

La jugadora de Mollet del Vallés agradeció el premio a todas sus compañeras y a su familia, pero se lo quiso dedicar a su padre, fallecido: "Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija allí donde estés, esto es tuyo, papá", dijo al borde de las lágrimas.

Putellas, de 27 años, autora de 33 goles y 19 asistencias esta temporada, se acordó también de sus compañeras nominadas, Sandra Paños y Jennifer Hermoso y Lieke Martens, pero también del resto.

"Este es un premio individual pero es un éxito colectivo", dijo la futbolista, que también quiso agradecer a los entrenadores y a la afición, además de al club, al que afirmó ser un objetivo representar el día de su 122 aniversario.

En un vídeo proyectado durante la gala, la madre de Putellas reconoció cómo le marcó la muerte de su madre: "se encerró en el fútbol, fue su válvula de escape".

Entre las candidatas al trofeo figuraba también la jugadora del París Saint-Germain Irene Paredes.

Putellas, que también fue elegido mejor jugador de Europa, sucede en el palmarés del trofeo a la estadounidense Megan Rapione, mientras que la noruega Ada Hegerberg lo ganó en la primera edición en 2018.

PEDRI. El jugador del Barcelona Pedro González López Pedri ganó a sus 17 años el trofeo Kopa, el Balón de Oro al mejor jugador sub-21 que entrega la revista France Football.

Pocos días después de haber sido designado Golden Boy por la revista italiana Tuttosport, el canario se alzó también con este premio pocos minutos antes de que se anunciara el 65 Balón de Oro, para el que también era candidato, pero acabó 24 en la clasificación de 30 finalistas.

Pedri ve recompensada la magnífica temporada que ha completado con el Barcelona, con el que ganó la Copa del Rey, y con la selección española, donde llegó a semifinales de la Eurocopa y conquistó la plata en los Juegos de Tokio.

El jugador quiso dedicar el premio a su familia, pero también tuvo unas palabras de apoyo a la isla de La Palma, afectada por la erupción de un volcán: "Lo están pasando mal y todo el apoyo que les demos bienvenido sea".

El jugador, que recibió el galardón de manos del italiano Fabio Cannavaro, también agradeció el apoyo de sus compañeros y capitanes, incluido el argentino Lionel Messi, que lo fue del Barça hasta el pasado verano: "Gracias por todo lo que me has ayudado".

El canario, que el pasado día 25 cumplió 19 años, aseguró que esta es "la mejor manera de celebrarlo, recibir un premio al lado de los mejores futbolistas del mundo".

El jugador, que recibió un regalo del presentador de la ceremonia, el exfutbolista Didier Drogba, una botella reciclable, aprovechó para pedir que se limite el uso de plásticos.

El joven prodigio formado en Las Palmas, que llegó en 2020 al Barça, se ha ido imponiendo como un elemento esencial del equipo, aunque ahora atraviesa una lesión que le mantiene alejado de los terrenos de juego.

Pedri se convierte en el tercer jugador en ganar el trofeo Kopa, después de que en 2018 lo ganara Kylian Mbappé y al año siguiente fuera el holandés Matthijs de Ligt.

El jugador del Barcelona, que acudió a la ceremonia acompañado de una amplia delegación de su club, encabezada por el presidente, Joan Laporta, también fue protagonista al firmar una camiseta de la selección española para el piloto Fernando Alonso, que fue el encargado junto a Esteban Ocón de traer los trofeos a la ceremonia.