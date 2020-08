La Liga responde a la Federación e insiste en realizar el sorteo el 27 de agosto

La Comisión Delegada de la Liga ha salido al paso de comunicaciones recibidas desde la Real Federación Española de Fútbol y ha insistido en que celebrará el sorteo para la próxima temporada de Primera y Segunda división el 27 de agosto. El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, envió sendos escritos a la Liga y al Consejo Superior de Deportes, con copia también al Deportivo, al Numancia y a la Asociación de Futbolistas Españoles, en los que no daba el visto bueno al proyecto de calendario enviado por la patronal de los clubes.

"Leyendo esta carta y el conjunto de los últimos escritos y comunicados de su autoría, me permito sin ningún tipo de acritud, recomendarle o aconsejarle que ponga un poco de calma en su estado de ánimo. Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol", indica Camps a Tebas.

"La RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la Liga y no sólo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo ‘no oficial’ de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol", añade.

Por su parte, la Comisión Delegada de la Liga señala al respecto que "ratifica la decisión, de acuerdo a sus competencias, de proceder a la celebración del sorteo el próximo 27 de agosto en el lugar que corresponda". A su vez, considera inadmisible cualquier propuesta que tenga como finalidad la alteración del número de miembros.