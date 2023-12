El Liceo denuncia insultos racistas a su jugador Fran Torres en Voltregà

El Deportivo Liceo denunció este miércoles que su jugador argentino Fran Torres recibió insultos racistas durante el partido de la OK Liga que disputó en la pista del Club Patí Voltregà, así como "actos violentos" en contra de su expedición. El conjunto coruñés perdió por 2-0 en un partido marcado por estos incidentes que llegó a estar parado ante la negativa del equipo gallego a continuar sobre la pista.

"En el minuto 42 de partido, en un lance entre Torres y Aleix Molas Serra, el jugador local se refirió al liceísta en términos que no pueden ser admisibles en el mundo del deporte. Conocidos los hechos, el entrenador Juan Copa y el resto del cuerpo técnico, así como la plantilla, tomaron la decisión inmediata de abandonar la pista", explica el club coruñés en su comunicado.

O adestrador do @HockeyClubLiceo, Juan Copa, falou tras a polémica polos insultos racistas sufridos polo seu xogador Tombita na pista do Voltregá



🎙️ "Hai cousas que non imos tolerar"

🎙️ "O respecto está por riba de gañar ou perder" pic.twitter.com/7e6n53OnDD