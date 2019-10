LeBron James, evacuado por los incendios de California

Los bomberos y servicios de emergencia en el norte de California no han logrado controlar un devastador incendio avivado este domingo por los ráfagas de viento de más de 144 kilómetros/hora, y que obligó a la evacuación de más de 180.000 personas y ciudades enteras.

Uno de los evacuados es LeBron James, quien, junto a su familia, se pasó horas conduciendo en busca de alojamiento para pasar la noche. Finalmente, lo encontró.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️