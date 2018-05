Todas las polémicas del Clásico y lo que dijeron Valverde y Zidane

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, opinó que el manotazo de Sergi Roberto a Marcelo no fue merecedora de expulsión, una jugada que, en su opinión, fue decisiva en el clásico ante el Real Madrid (2-2).

Pues parece un palmetazo en la espalda. Marcelo finge que le atizan en la cara... pic.twitter.com/hqcpxFYbI7 — Dong 🎗 (@JoanFontes) 6 de maio de 2018

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el preparador extremeño no quiso ahondar en las decisiones arbitrales, pero sí que quiso valorar la roja directa que vio el lateral catalán antes del descanso. "Me ha fastidiado especialmente la expulsión de Sergi Roberto. No he visto la jugada por televisión, pero no creo que haya sido una jugada de expulsión, igual porque conozco a Sergi Roberto. Ha sido una jugada decisiva", apuntó.

En cualquier caso, Valverde entendió al árbitro y bromeó con la la implementación del videoarbitraje: "Afortunadamente no tenemos el VAR porque si no todavía estaríamos jugando. Es difícil arbitrar, está clarísimo. Hay que ponerse en la piel del árbitro".

La clamorosa falta de Luis Suárez a Varane que precede al segundo gol del Barcelona pic.twitter.com/je9i6bZIRt 7 de maio de 2018

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no quiso valorar el arbitraje de Hernández Hernández en el clásico contra el Barcelona, si bien señaló que el próximo curso con el videoarbitraje (VAR) se verá "cómo acaba un partido" como el de este domingo.

En un encuentro marcado por la expulsión directa de Sergi Roberto, un posible penalti a Marcelo no pitado y una falta de Luis Suárez en el gol que precedió el segundo tanto de Leo Messi, el técnico francés apuntó que en "el fútbol siempre es más importante que las polémicas".

"Ahora no hay VAR y el próximo año ya veremos. No va a cambiar nada porque ahora no hay (videoarbitraje). Con el VAR va a cambiar y veremos cómo acaba un partido así", afirmó Zidane.

Más allá del arbitraje, el preparador galo valoró positivamente el nivel mostrado por sus jugadores, especialmente en el primer tiempo, y lamentó que en el segundo tiempo, con un jugador más por la expulsión de Sergi Roberto, no fueran capaces de dar continuidad a las buenas sensaciones.