LaLiga confirmou este mércores que o Clásico Barcelona-Real Madrid, correspondente á décima xornada de LaLiga Santander e aprazado ao mércores 18 de decembro, xogarase ás 20.00 horas.

O encontro, que tiña que xogarse o sábado 26 de outubro ás 13.00 horas no Camp Nou, foi aprazado polo Comité de Competición da Federación Española de Fútbol (RFEF) polas protestas rueiras que suscitou en Cataluña a sentenza condenatoria tras o xuízo aos líderes do procés.

ADIAMENTO. Tras coñecerse o pasado 14 de outubro a sentenza que condena a estes a penas de cárcere de entre 9 e 13 anos por sedición, LaLiga pediu á RFEF que se alterase a orde de xogo do Clásico, para que se xogase no Santiago Bernabéu na data prevista en principio, ou que se aprazase, ante "a grave situación de orde pública en que se atopaba Cataluña".

O caso quedou en mans do Comité de Competición que descartou a opción de que se xogase no Bernabéu, porque ambos os clubs rexeitárona, e determinou o seu adiamento por causas excepcionais.

O Comité outorgou ás partes un prazo para acordar unha nova data. LaLiga propuxo inicialmente o sábado 7 de decembro, na que está prevista a xornada 16 do campionato, e a RFEF o mércores 18, na que hai Copa do Rei, pero non para os clubs implicados, que se mostraron favorables a esta última.

NOVA DATA. Concluído ese prazo e ante novas alegacións de LaLiga, que tamén expuxo como data posible o mércores 4 de decembro, o Comité de Competición determinou o 23 de outubro o adiamento do encontro ao mércores 18 de decembro.

Para iso tivo en conta "un consenso de todos, fóra de LaLiga", así como que esa data é a menos prexudicial para ambos os clubs.

LaLiga defendeu que "o partido debería disputarse segundo as bases da competición da RFEF, canto antes" –o 4 de decembro– e pediu ao Comité que determinase esa data "con independencia dos pareceres" que puidesen indicar os clubs participantes.

Nesta solicitude argumentou "as incidencias que producirían nas xornadas previas e posteriores da competición", así como que o 18 de decembro dispútase unha semifinal do Mundial de clubs e que a propia patronal e a RFEF decidiron de forma conxunta deixar libre a data do 4 de decembro, precisamente para situar partidos que se aprazarán por circunstancias excepcionais.

LaLiga anunciou entón que ía esixir as responsabilidades correspondentes en dereito ás institucións e persoas intervinientes na decisión, por entender que a fixación do 18 de decembro causa "un dano irreparable ao fútbol español".