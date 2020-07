LaLiga califica de "desleal e injusta" la "acusación" del CSD

LaLiga calificó "como poco de desleal e injusta" la "acusación" de "falta de diligencia" vertida este miércoles por el Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre LaLiga por su gestión de los casos de positivo por coronavirus detectados en el Fuenlabrada.

“La acusación de falta de diligencia es como poco desleal e injusta, ya que desde el mismo momento en que se tuvo constancia de los resultados fueron comunicados”, aseguró LaLiga en una nota de respuesta al comunicado del CSD.



En este sentido, LaLiga aseguró que “en todo momento, el único interés de nuestra institución ha sido que la competición finalizara de una manera íntegra y segura y, que nuestro país, pudiera utilizar nuestra competición como escaparate para recuperar parte de la imagen perdida”.



Circunstancia por la que LaLiga cree que con comunicados como el emitido este miércoles por la Presidenta del Consejo Superior de Deportes “sólo se consigue crear dudas, sembrar confusión y dar una imagen de descontrol y falta de rigor”.



LaLiga, que recordó como desde el propio CSD, se “felicitaba” por haber conseguido finalizar LaLiga Santander “de una manera segura y ejemplar”, se mostró, en este sentido” sorprendido por el comunicado del CSD.



Según explicó LaLiga en su nota, "el sábado 18 se realizaron los últimos test correspondientes a la última jornada de LaLiga SmartBank, que se disputaría el lunes 20. En estas pruebas apareció un positivo en un jugador del CF Fuenlabrada".



"Aplicando el protocolo de vuelta a la competición – aprobado por el Consejo Superior de Deportes- se aisló inmediatamente al jugador positivo, se procedió a la limpieza de todos los vestuarios del club y se realizó una nueva prueba a todos los miembros del CF Fuenlabrada", prosigue el comunicado.



A este respecto, LaLiga aseguró que "es sorprendente, que en el comunicado emitido por el CSD se nos acuse de no ser diligentes a la hora de comunicar el positivo" ya que como recalcó LaLiga "son los laboratorios que realizan las pruebas los que deben remitir esta información".



“El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su artículo 25 que son los laboratorios que realizan las pruebas los que deben remitir esta información”, explicó LaLiga.



Además, como recordó la nota en su escrito, ésa misma circunstancia se recoge en el Procedimiento de manejo casos y contacto laborales por COVID-19 para los servicios de prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, que se encuentran actualmente en vigor, “lo que debería ser de público conocimiento”



Así mismo LaLiga, aseguró que el CSD “persiste en su error” cuando hace referencia a los brotes.



“Quien determina qué es un brote, no es ni LaLiga, ni el Consejo Superior de Deportes, es la Comunidad Autónoma que una vez recibida la información por parte del laboratorio, inicia un estudio con sus servicios de vigilancia epidemiológica y determina si hay vínculos o no entre los afectados”, prosigue la nota.



A juicio de LaLiga en el comunicado del CSD “se percibe un error de concepto que está recogido en su propio protocolo y que reside en la diferencia entre aislar y apartar”



"Según este protocolo en caso de un positivo se aísla al afectado, y el resto de la expedición se aparta de dicho afectado hasta la obtención de los resultados de sus pruebas médicas, como así se hizo", aseguró LaLiga en su comunicado.



LaLiga, que insistió en que en todo momento se aplicó "un principio de prudencia", aseguró que la plantilla del Fuenlabrada inició el viaje a A Coruña "con los miembros del equipo que dieron negativo en dos PCR y un test rápido".



“Viajaron en dos autobuses, con todas las medidas de distancia social, con un filtro especial en la terminal, en un vuelo chárter exclusivo para ellos, llegando finalmente al hotel, donde sus alojamientos se encuentran en plantas exclusivas para ellos, con la prohibición de salir del hotel y utilizar zonas comunes”, relató LaLiga en su nota.



A este respecto, LaLiga se preguntó: "¿Puede existir alguna duda acerca de si el equipo estaba suficientemente apartado de los positivos y de que las medidas adoptadas salvaguardaban al resto de los ciudadanos?". También cuestionó: “¿Se toman estas mismas medidas y precauciones con todas las personas que llegan a nuestro país y nuestras ciudades?”



“En el mismo momento que se tuvo confirmación de la existencia de resultados positivos en las últimas PCR realizadas y, entendiendo que no se podía disputar el encuentro RC Deportivo-CF Fuenlabrada, se comunicó a todos los organismos competentes esta circunstancia, con total lealtad y transparencia”, concluyó LaLiga.