Los Lakers anuncian la retirada del dorsal 16 de Pau Gasol

Los Ángeles Lakers informaron este miércoles de que el número 16 del español Pau Gasol, una de las glorias de la franquicia angelina, será retirado en una ceremonia organizada el 7 de marzo de 2022.

"Un campeón, una leyenda y parte de la familia de los Lakers para siempre. 3/7/23 - Subiremos la camiseta de Pau Gasol al techo", se lee en la nota publicada por los Lakers sobre un hito que hasta ahora no había alcanzado ningún español en la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo.

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.



