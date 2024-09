La víctima de abuso sexual de Hugo Mallo: "He dicho basta, no tengo por qué esconderme"

Denunció a Hugo Mallo en abril de 2019 y ha evitado hablar públicamente hasta que, más de cinco años después, un tribunal ha declarado al futbolista gallego culpable de abuso sexual por tocarle los pechos antes de un partido cuando estaba disfrazada de mascota del Espanyol. Ahora, Carme Coma ha expuesto su versión a través de varios medios de comunicación y ha compartido lo vivido.

"Denuncié con mucho miedo aún sabiendo que estaba ante 20.000 personas. Pero sabía que tenía que tomar esta decisión", ha asegurado este viernes en una entrevista al programa de Antena 3 Espejo Público. "Denuncié con mucha gente a mi alrededor diciéndome: "Carme, cuidado, que es un jugador, te vas a meter en problemas", ha detallado, antes de subrayar que "no tenía ninguna necesidad de pasar estos cinco años con todas sus tensiones y sus miedos".

Ahora, conocida la sentencia de un juzgado de Barcelona que impone a Mallo una multa de diez euros diarios durante veinte meses —además de una indemnización a la víctima de 1.000 euros más intereses por los daños morales—, la mujer se muestra "satisfecha, tranquila, fuerte y cargadísima de razones".

"He dicho basta, no tengo por qué esconderme. Esto me ha pasado de verdad", ha asegurado Carme Coma en la entrevista con Susanna Griso. "A mí me ha ocurrido con muchas cámaras delante, pero hay otros ámbitos en la vida en los que nadie tiene cámaras y la voz se hace pequeña, siendo la palabra de uno contra la palabra de otro", ha añadido.

Hugo Mallo, acusado de abuso sexual por la mascota del Espanyol.#DeportePlus pic.twitter.com/BC9FZVAUz6 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 30, 2024

Coma, que ha agradecido el respaldo que le brindó el Espanyol desde el primer momento, ha relatado en la Cope lo ocurrido entonces. "En ese momento me quedé en shock. Lo intenté apartar y grité "cabrón", pero nadie me escuchó porque estaba bajo el disfraz y en un estadio".

"Si todo este sirve para que un niño en un patio de colegio se piense dos veces levantar las faldas, pellizcar un culo o tirar de la cuerda del sostén de una niña, para mí ya tiene sentido", ha señalado Carme Coma en Antena 3.

La condena a Hugo Mallo

El futbolista gallego, excapitán del Celta y actual jugador del Aris de Salónica griego, ha sido declarado culpable de abuso sexual por lo ocurrido antes del inicio de un partido entre Espanyol y Celta en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Según el relato de la víctima, tras el saludo protocolario entre los jugadores, Hugo Mallo tocó los pechos de la mujer bajo el disfraz de una de las mascotas del club catalán. El futbolista negó los hechos en todo momento y puede recurrir la sentencia.

Tras el juicio oral celebrado en julio de este año, el fallo condena al jugador al considerar probado que "en el momento de realizar los saludos tanto a los componentes del equipo contrario como a las dos personas que caracterizan las mascotas del Espanyol siendo estas un periquito y una periquita, al llegar a la altura de Ana, disfrazada esta de periquita, el acusado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos, viéndose obligada Ana a retroceder y apartar al acusado con la mano derecha".