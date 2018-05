Por si el polémico agarrón con el que Sergio Ramos lesionó Mohamed Salah en la final de la Champions League sigue dando que hablar. El último coletazo de la polémica viene dado por European Judo Union, que, a través de su cuenta de Twitter observaba que la maniobra a la que el jugador egipcio se vio sometido por parte del española es una técnica no permitida en esta disciplina marcial.

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB