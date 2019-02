Kyrgios vacila a Nadal y este responde: "Falta al respeto al público, al rival y a sí mismo"

El australiano Nick Kyrgios, uno de los jugadores más irreverentes del circuito, derrotó por 3-6, 7-6(2), 7-6(6) al español Rafael Nadal, primer favorito, y se clasificó para los cuartos de final del Abierto Mexicano de tenis.

En este duelo, Kyrgios y Nadal se enredaron en una lucha encendida durante 3 horas y 3 minutos, decidida por una doble falta del número dos de la clasificación mundial en el momento crucial.

Kyrgios sacó a relucir sus malos modales, hizo un servicio de abajo hacia arriba y le reclamó al árbitro, sin embargo su juego siguió potente y, otra vez firmaron el 6-6 y se fueron al desempate.

Nadal aseguró que el australiano Nick Kyrgios, que le eliminó del Abierto Mexicano de tenis, "no es mal chico, pero le falta el respeto al público, al rival y a sí mismo también", lo que no le impidió felicitarlo por la victoria.

El balear desperdició tres bolas de un partido en el que su rival hizo ver que se sentía mal del estómago primero, lo que le llevó al vestuario, de las rodillas y, por último, de la espalda, para lo que requirió un masaje.

"Tengo muchos años en el circuito y no porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas dentro de la pista a mí me va a despistar. Otra cosa es que creo que tiene que mejorar en ese sentido, no creo que sea un mal chico, pero le falta respeto al público, al rival y a él mismo también, eso es lo que creo que debe mejorar, pero ahora que ha ganado hay que felicitarlo", dijo el tenista balear, que añadió que el australiano tiene "talento para ganar un Grand Slam", pero "por algo está donde está".

Nadal aseguró que, por momentos, Kyrgios pareció lesionado y luego estuvo en perfecto estado, aunque reconoció que la derrota estuvo relacionada con cosas que dejó de hacer ante el australiano.